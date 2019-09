L’association Spécial Olympics France organisera le dimanche 12 octobre prochain la 19ème Rencontre nationale multisports Special Olympics à Eaubonne, en présence de Muriel Hurtis, multiple championne d’athlétisme, à nouveau médaillée d’or cet été.

Objectif : Promouvoir la pratique du handisport et permettre une grande rencontre entre sportifs en situation de handicap, bénévoles et professionnels du sport et de la santé.

Ainsi, plus de 1 200 personnes seront réunies autour de la pratique du handisport lors de cet événement: athlètes handicapés mentaux, venus de toutes les régions de France, coaches sportifs, professionnels de la santé et bénévoles.

« Plus de 200 bénévoles (OTIS, et ses partenaires) seront mobilisés sur cet événement pour encadrer les sportifs Special Olympics et assurer la réussite de cette rencontre qui leur est consacrée, commentent les organisateurs. La Rencontre Nationale Multisports est ponctuée de temps forts, à l’instar des Jeux Olympiques : cérémonies officielles d’ouverture et de clôture, défilé des sportifs, arrivée de la flamme portée par le parrain ou la marraine de l’événement et l’un des plus jeunes athlètes, allumage de la vasque olympique, podiums avec remise de médailles à la fin de chaque épreuve ».

Plus d’infos : http://www.specialolympics.asso.fr/