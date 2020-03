L’accessibilité dans les transports publics ne correspond pas à une demande catégorielle : elle relève en réalité de l’intérêt général. Rendre accessible c’est favoriser la mobilité, la communication et le développement économique des territoires en particulier. Dans le contexte démographique du vieillissement de la population, cette action prioritaire a toute sa pertinence.

C’est la raison pour laquelle, à l’occasion de ses 30 ans, le Groupement des Autorités Responsables des Transports (GART) a souhaité s’associer à llAssociation des paralysés de France (APF) pour organiser une journée, le 19 mai 2010, consacrée à ce thème – l’objectif étant de montrer combien l’accessibilité relève pleinement de la problématique du développement durable.

Placé sous le haut patronage de M. Jean-Louis Borloo, ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, ce colloque vise à mutualiser les bonnes pratiques et à comprendre les enjeux de ce choix de société.

télécharger le programme : Programme du colloque