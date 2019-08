19 mai 2009

Concert pédagogique du groupe L’Emigrant. Dans le cadre du dispositif de prévention des risques auditifs en Rhône-Alpes « DOSE LE SON ! » Le Mardi 19 mai à 10h au Ninkasi-Kao à Lyon. Le concert sera suivi d’une séance de questions-réponses à 11h avec la NACRe, le Directeur du Ninakasi-Kao et le groupe L’Emigrant. Depuis 2006, la NACRe Rhône-Alpes coordonne un dispositif de prévention des risques auditifs liés à l’écoute et la pratique musicale. Ce dispositif intitulé “Dose le son !” est mené en partenariat avec les Scènes de musiques actuelles (Smac), les Rectorats de Lyon et de Grenoble, l’Espace régional de santé publique, et avec le soutien de la Région et de différents services de l’Etat.

Dans le cadre de ce partenariat, un programme de concerts pédagogiques est organisé chaque année afin de sensibiliser les adolescents sur les risques auditifs. Ainsi, en 2008, 62 concerts animés par les groupes Apple Jelly et L’Emigrant ont accueilli plus de 7500 collégiens et lycéens !

Retrouvez le calendrier des concerts pédagogiques téléchargeable sur www.la-nacre.org

ou directement sur http://www.la-nacre.org/uploads/files/Calendrier_concertsDOSELESON_24mars2009.pdf