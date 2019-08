19 juin 2009

Etudier et lister les difficultés et problèmes, qu’engendre la scolarisation des élèves vis-à-vis des parents, des professionnels enseignants, accompagnants, et de l’administration dans un cadre de moyens encore trop limités

Réfléchir à des solutions, information, formation et nouveaux métiers

Intervenant(s) : Pierre Margerie, secrétaire fédéral SGEN-CFDT

avec la participation de Rémy Fontier, enseignant, juriste et syndicaliste

Renseignements complémentaires :

CTNERHI – 236bis rue de Tolbiac – 75013 Paris – France

Tél : (33) 01 45 65 59 40

Non-Adhérent : 350 € – Adhérent : 320 € – Etudiant : 80 €