19 et 20 septembre 2009

Programme Sportif du RM3V 2009

Samedi 19 septembre 2009 Circuit de la Badaudière, de 14h à 20h30

Challenge Jeune Régional Ile de France (super-mini à benjamin) et courses en ligne du RM3V.

Programme prévisionnel :

Epreuve de vitesse (120 m à 1000 m) poussin à vétéran et Handbike.

Epreuve de fond : (500 m à 5000 m) super-mini à vétéran et Handbike.

Dimanche 20 septembre 2009 ST CHERON,

De 10h à 12h30 : Course contre-la-montre du RM3V : roller et Handbike (Site de La Tuilerie).

De 13h30 à 15h30 : Course de 30 km : roller et Handbike (Départ centre ville, arrivée à La Tuilerie).

De 16h à 18h : Randonnée familiale roller et autres (ST CHERON-BREUX-BREUILLET-BREUX-ST CHERON).

Animations autour du Handicap

Samedi 19 septembre 2009 Saint-Yon et Breux-Jouy.

La chorale de Saint-Yon « Si nous chant’Yon » donne un concert en l’église de Breux-Jouy.

L’IME de Saint-Germain les Arpajons intervient et chante dans le concert (église de Breux-Jouy)

L’IME d’EGLY interprète une piécette de Théâtre (Ali BABA et les quarante rollers…)

L’Ecole de Cirque Cadet’s Circus présente des numéros de rue (Saint-Yon)

La Clique Les Canards de la Renarde font de l’animation musicale de rue.

La soirée se termine par un concert musical et un Barbecue populaire.

Dimanche 20 septembre 2009 Breuillet

Tous les équipements de la Commune sont mis à la disposition de l’organisation de cette journée…

Journée Handicap et Perspectives

Rassemblement des associations du domaine du handicap géré par la Ville de Breuillet

Ateliers divers sur le Handicap.

Exposition au Moulin sur le thème du handicap

Concert donné par un orchestre de musiciens handicapés

Atout Sport 91.

Rassemblement des associations du CDSA91 et Handisports91

Ateliers divers sur la pratique sportive.

Participation active Des Sapeurs pompiers et de la Joélette.

Participation active de l’association QUADIMODO

Ecole de Cirque.

Participation active de l’Ecole de Cirque d’Etréchy CADET’S CIRCUS (numéros et ateliers..)

Espace Institutionnel

Table ronde et participation de sportifs de Haut-niveau