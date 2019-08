18ème foire internationale spécialisée en rééducation, thérapie et prévention à Karlsruhe

Depuis 35 ans, Rehab s’est créé un nom en dehors des frontières de dirigeant de foire internationale spécialisée en rééducation, thérapie et prévention au Sud de l’Allemagne. Cette année aussi elle aura lieu entre le 23 et 25 avril 2015 à la Messe Karlsruhe. 375 sociétés d’exposants montrent sur une surface de 30 000 m² les évolutions actuelles des techniques de rééducation, d’orthopédie et de la médecine. 150 autres sociétés et institutions représentés supplémentaires se présentent dans des forums et des programmes. Autant les visiteurs spécialisés que les concernés et leurs proches soignants s’informent dans la REHAB sur les nouveautés des produits, des services spécialisés, des tendances du secteur et des possibilités de formation professionnelle continue. Pour regrouper une diversité de thèmes et favoriser un vif échange, la Karlsruher Messe- und Kongress-GmbH (KMK) les partage en différents centres de marchés. Une ambiance amicale dans les salles, une consultation individuelle et personnelle des exposants et un échange intensif sont les affiches éprouvées de la foire spécialisée. Pour plus d’informations visitez www.rehab-karlsruhe.de

Les centres de marché reflètent les thèmes actuels

La mutation démographique et le nombre constamment croissant des personnes avec un handicap soulignent la grande actualité des thèmes rééducation, thérapie et prévention dans la société. Des commerçants spécialisés, thérapeutes, techniciens de rééducation, porteurs des finances, médecins et collaborateurs respectivement des prescripteurs d’installations de rééducation et d’encadrement tout comme les concernés et leurs proches se procurent dans la REHAB 2015 des informations en de courts chemins.

Au total onze centres de marché sont subdivisés en « Rééducation Actif », « Voiture, Circuit et Transport », « Construire et Habiter », « Education et Profession », « Loisirs, Voyage et Sport », « Cerveau », « Inclusion », « Mobilité et Aides Quotidiennes », « Soin et assistance médicale », « Rééducation pour enfants et jeunes » tout comme « Thérapie et Pratique ».

Forum d’informations, surfaces d’action et outils de participation

Des centres de marché uniques seront développés par des programmes informatives ou interactives : la surface d’action au centre du marché « Rééducation Actif », le forum rehaKIND au centre du marché « Rééducation pour Enfants et Jeunes » et la branche spéciale des solutions d’assistance d’encouragement quotidienne au centre de « Construire et Habiter » sont important de souligner. Les intéressés peuvent essayer des dispositifs de conduite, voitures et des moyens d’aide directement sur place ou s’investir inclusivement dans les structures sportives à l’entraînement d’essaie de différentes activités sportives.

Des mesures de formation continue, ateliers, forums spécialisés

Pour des ergothérapeutes et physiothérapeutes seront proposés entre autres des mesures de formation continue professionnelles sous forme d’ateliers, se basant sur les thèmes « siéger dynamiquement » et « ravitaillement de chaise roulante dans les écoles, loisirs et sport ». Les pédagogues, préparateurs physiques et intéressés peuvent rassembler des suggestions pour leur travail dans des séminaires spéciaux et présentations aux domaines « Sport et Inclusion ». Dans un forum spécialisé seront traitées des thèmes comme « des conditions générales actuelles d’intérêt juridique dans le ravitaillement de moyens d’aide ».

Le marché « Inclusion »

La loi fédérale de participation est une première étape vers une société inclusive à long terme. Sur le nouveau marché Inclusion, environ 30 promoteurs montrent comment l’inclusion peut se distinguer dans les différents domaines de l’activité sociale, en trois jours. Les visiteurs s’informent sur des exemples de réussite, obtiennent des conseils et prennent contact avec des interlocuteurs. Un jury choisit les messages attentivement : par exemple, les jeunes pompiers Rheinlandpfalz, qui présentent leur concept d’inclusion avec une équipe de jeunes personnes avec et sans handicap ou l’école de Stephen Hawking de Neckargmünd où les élèves, avec et sans handicap sont enseignés ensemble avec succès.

Le marché « Cerveau »

Le marché Cerveau agit comme une plaque tournante pour l’échange du traitement et des soins cérébraux traumatiques des patients. Ici, le point central est un forum ouvert à côté des organisateurs, l’agence multimédia weber hw-studio avec la revue scientifique « not » et la Fondation CNS Hannelore Kohl, des exposants du groupe réadaptation neurologique, rééducation, des soins et de l’industrie. Ils fournissent des informations, des services et des produits qui sont spécifiquement axés sur les lésions cérébrales et les patients d’AVC.

Marché « Education et Profession »

Le marché d’éducation et de profession se consacre aux sujets de « gestion de l’intégration des entreprises », « travail et invalidité » et « opportunités pour la conception d’emplois des handicapés ». Des comités d’entreprises, directeurs des ressources humaines ou des représentants des entreprises SHE peuvent accéder à des informations sur la participation des personnes handicapées dans le marché du travail ici.

Lieu: Messe Karlsruhe, Masseallee 1, 76287 Rheinstetten

Période et heures d’ouverture:

23 + 24 Avril 2015 de 10h00 à 18h00 et 25 Avril 2015 de 10h00 à 17h00

Billets, Voyage et services :

Prix d’entrée

Billet de jour 10 €

Billet de jour réduit* 5 €

pour plus d’information : www.rehab-karlsruhe.de