185 projets subventionnés

En 2006, la Région Ile-de-France a adhéré au groupement régional de santé publique mis en place par la loi de santé publique du 9 août 2004. Elle a voté un Plan régional de santé publique qui court sur une période allant de 2006 à 2010 et vise l’amélioration de l’état de santé de la population et la réduction de la mortalité prématurée, en développant notamment la prévention et réduisant les inégalités d’accès aux soins, qu’elles soient d’ordre géographique, social ou culturel.

Pour l’année 2008, l’appel à projets a vu le dépôt en ligne de 1 501 dossiers. Ceux-ci sont évalués sur 5 critères : Cohérence des objectifs, Justification de l’action, Capacité du promoteur dans la mise en oeuvre de l’action, Evaluation, Ressources, partenariat et gestion.

Voici la liste des 8 actions emblématiques parmi les 185 projets votés en commission permanente le 10 juillet 2008 :

– Recensement des activités de travail susceptibles d’exposition à des substances cancérogènes

Le projet du GISCOP 93 répond à la demande des professionnels de la prévention, des salariés et leurs représentants des secteurs privés et publics qui disposent de peu ou pas d’information sur les substances toxiques auxquelles ils sont exposés. La finalité première est de mettre en évidence des expositions à des produits cancérogènes dans l’activité de travail, en tenant compte de l’évolution des procédés, de la règlementation et des transformations des conditions et de l’organisation du travail.

Nombre de bénéficiaires potentiels : 3.000

– Organisation d’une campagne de prévention et de dépistage des troubles cognitifs et de l’équilibre des plus de 55 ans dans 8 communes du département des Yvelines

Le dépistage préventif des troubles cognitifs et de l’équilibre permet une prise en charge précoce des pathologies associées à la maladie d’Alzheimer et aux chutes de la personne âgée ainsi que l’envoi ciblé vers des centres hospitaliers spécialisés.

Nombre de bénéficiaires potentiels : les personnes âgées de plus de 55 ans et résidant dans les 8 communes cibles.

– Formation en prévention du risque alcool pour les intervenants à domicile auprès des aînés

Les recommandations de l’Inpes vis-à-vis de la consommation d’alcool après 65 ans sont au maximum de 1 verre par jour pour les hommes et les femmes. En cas de maladie chronique, et de suivi d’un traitement médicamenteux, toute prise d’alcool est fortement déconseillée.

Les études récentes montrent également qu’il est essentiel de renforcer les compétences préventives des intervenants à domicile pour limiter les risques de chute, de dépression, de cancérisation, et de troubles cognitifs.

Nombre de bénéficiaires potentiels : 30 professionnels

– Aides personnalisées aux aidants des personnes âgées présentant une maladie d’Alzheimer ou Apparentée

La maladie d’Alzheimer entraîne un retentissement majeur sur les proches, conjoint ou enfants en particulier, en raison de son caractère particulièrement éprouvant, de la gêne liée aux troubles du comportement et de sa durée d’évolution. Ce retentissement sur l’aidant est autant physique que psychologique et financier. Or, 70 % des personnes âgées présentant ces troubles de démence vivent à domicile, ajoutant au désarroi des proches.

Le projet développé par l’association La Harpe vise à éviter l’épuisement de l’aidant en mettant en oeuvre, dès les premiers signes de la maladie de son proche, toutes les conditions adaptées pour organiser des moments de répit nécessaires.

Nombre de bénéficiaires potentiels : 40

– Prévention de la consommation d’alcool chez les jeunes adolescents, dans les « before »

Les réseaux Rés’ado 92 et Ressource ont respectivement comme objectifs l’optimisation de la prise en charge globale (médicale, psychologique, sociale et éducative) des adolescents en difficulté et l’amélioration de la prévention et de la prise en charge des patients ayant une ou plusieurs addictions (tabac, alcool, toxicomanies etc.) sur un même bassin d’intervention.

Nombre de bénéficiaires potentiels : 10 jeunes pairs, 4.000 jeunes en fore

– Les femmes africaines se mobilisent contre le sida

L’objet de l’association concerne la mobilisation des femmes africaines dans la lutte contre le sida pour concevoir et mettre en place des actions. L’objectif du projet était de toucher 100 groupes de femmes en 3 ans, correspondant à 1500 femmes. En 2007, la deuxième année de travail a permis de sensibiliser 5.141 femmes en France et 1.317 en Afrique.

Nombre de bénéficiaires potentiels : plus de 3.150 femmes

– Education nutritionnelle et diététique des enfants et de leur famille et lutte contre la sédentarité

Afin d’assurer l’éducation nutritionnelle et de rappeler les fondamentaux de la lutte contre la sédentarité, l’objectif du projet du REPOP 93 est d’organiser des actions de sensibilisation, d’information, d’apprentissage et d’éducation auprès des enfants (repérés via le REPOP et les structures telles que la PMI, les Centres municipaux de santé, Centres d’examen de santé, centres médico-psychologiques), de leur famille, du personnel des associations d’aide aux personnes en situation de précarité/population défavorisée (Restos du coeur, Banques alimentaires…), du personnel d’encadrement en milieu scolaire et péri scolaire (centre de loisirs).

Nombre de bénéficiaires potentiels : 390 enfants

– Traquer le saturnisme infantile – action de prévention auprès de femmes issues de l’immigration

Répondant à la demande des professionnels de santé qui rencontrent des difficultés à sensibiliser un certain nombre d’habitants en situation de vulnérabilité sociale, l’association « La Maison des femmes » entend lutter contre le saturnisme infantile en améliorant les connaissances des familles issues de l’immigration et en favorisant le repérage des familles et des lieux à risque.

Nombre de bénéficiaires potentiels : 120 adultes

