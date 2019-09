18 mars 2009

Le SNE, la BNF et la DLL organisent une table ronde intitulée : « Exception au droit d’auteur en faveur des personnes atteintes d’un handicap : Modalités et calendrier de mise en oeuvre » le mercredi 18 mars à 10h00 au Salon du Livre sur le stand du SNE (G10)

Intervenants :

Patrick Gambache, Directeur des éditions J’ai Lu et responsable du développement numérique du groupe Flammarion

Valérie Game, Directrice du Département des Affaires juridiques et de la Commande publique, BNF

Christian Lupovici, Directeur du Département de l’Information bibliographique et numérique, BNF

Geoffroy Pelletier, Chef du Département de l’Economie du Livre, DLL

Serge Pizzio, Chef de la Mission Coordination et Projets au sein du Département des Systèmes d’Information