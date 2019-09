Le 20ème congrès des patients atteints de sclérose en plaques se tiendra le samedi 18 juin au Palais des Congrès de Paris.

Au programme : Actualités des nouveaux traitements, la recherche à la parole, les délégations régionales sans oublier les ateliers (avancées thérapeutiques, activités physiques et SEP, prises en charge socio-professionnelles de la SEP et maternité-paternité et SEP) Bulletin d’inscription téléchargeable sur le site de la fondation.