18 & 19 juin 2009

C’est dans ce but que le CINAL, (Comité International pour la Commémoration du Bicentenaire de la Naissance de Louis BRAILLE), organisme créé pour la circonstance par les grandes associations françaises et européennes du monde des aveugles, organise avec le concours de la FAF – Fédération des Aveugles de France, à Coupvray, ville natale de Louis BRAILLE, le Congrès International DV- 2009.

Jeudi 18 juin 2009 : « la personne déficiente visuelle dans le monde contemporain ou vivre sans voir ».

Madame Valérie Létard, Secrétaire d’Etat chargée de la Solidarité, visitera à 15h30 l’exposition itinérante de l’année du bicentenaire « Au doigt et à Louis : Le braille la preuve par 6 », et prononcera le discours de clôture de la journée.

Lors de cette première journée, la parole sera donnée, aux déficients visuels eux-mêmes. Des intervenants, aveugles ou malvoyants, venus des 5 continents nous exposeront tout à la fois leurs parcours personnels, les difficultés qui ont été les leurs mais aussi leurs succès, et nous présenteront la situation des déficients visuels dans leur propre pays.

Vendredi 19 juin : « Déficience visuelle et intégration scolaire et professionnelle ».

Monsieur Xavier Darcos, Ministre de l’Education Nationale prononcera le discours d’ouverture de la journée à 9 heures, et visitera l’exposition du bicentenaire « Au doigt et à Louis : le braille la preuve par 6 ».

Cette journée placée sous le thème des problématiques d’insertion, consacrera la matinée à l’éducation et l’après-midi à l’intégration professionnelle.

Dans un monde où la vision joue un rôle prépondérant dans les processus d’acquisition des connaissances, comment malvoyants et aveugles peuvent-ils prendre toute leur place dans le monde scolaire et universitaire ainsi que dans celui de l’entreprise et de la vie économique en général ?

Le Congrès international DV2009

L’année 2009 qui voit la commémoration du bicentenaire de la naissance de Louis BRAILLE, est une occasion unique de célébrer le génial inventeur qui a donné aux aveugles du monde entier le moyen de lire et d’écrire qu’ils utilisent chaque jour mais aussi de faire le point sur la situation concrète de ces personnes dans le monde contemporain.

Sur le site d’Euro-Disney, chercheurs et enseignants, hommes politiques et chefs de grandes entreprises, femmes et hommes de la culture, aveugles et voyants se rencontreront du 18 au 20 juin 2009 pour traiter des grands sujets qui concernent les aveugles et déficients visuels de ce début de troisième millénaire.

Dans un monde où tout est image, comment ceux qui ne voient pas ou qui voient mal peuvent-ils s’intégrer dans les systèmes éducatifs, dans les entreprises, comment peuvent-ils participer à la vie culturelle de nos pays ?

Les plus grands spécialistes internationaux qui travaillent sur cette question auront la possibilité d’échanger leurs points de vue, de confronter leurs expériences et d’esquisser des réponses porteuses d’espérance.

Au programme, 3 journées consacrées à la déficience visuelle dans le monde d’aujourd’hui:

– La personne déficiente visuelle dans le monde contemporain ou « vivre sans voir »

– Déficience visuelle et intégration scolaire et professionnelle

– Déficience visuelle, médias et culture ou « le difficile combat pour l’accès au savoir »

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site du CINAL :

http://www.cinal-dv2009.com/