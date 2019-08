La Fédération des APAJH, Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés, premier organisme en France à considérer et accompagner tous les types de handicaps, organise son 33e Congrès national à Paris les 18, 19 & 20 juin prochains et organise une table ronde consacrée à « l’Avancée en âge des personnes en situation de handicap ».

Samedi 20 juin 2008 à 10h30

Centre des congrès de la Villette

30, avenue Corentin-Cariou – 75930 Paris cedex 19

Métro Ligne7 – Arrêt Porte de la Villette