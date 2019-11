La 17e édition du Très court International Film Festival aura lieu du 5 au 14 juin 2015 dans 30 villes de France et 110 villes du monde, soit au total 30 pays différents.

Durant ce festival plus de 150 films sont projetés au public. Ils sont présentés dans le cadre de trois compétitions et quatre sélections thématiques, à l’issues desquelles sont décernés neuf prix dont celui du public.

Autre particularité de cet événement: sa compétition “Travelling 34” lancée à Montpellier en 2012. Il s’agit d’une compétition centrée sur toutes les formes de handicap. “L’idée est d’en parler et de montrer le handicap autrement, avec humour et sans excès de pathos, précisent les organisateurs. Cette opération est soutenue par Philippe Pozzo Di Borgo et parrainée par le Préfet Jean-Christophe Parisot de Bayard”.

Parmi les autres moments clefs de cette édition:

– Une projection des épisodes de la web-série “Vestiaires libérés” suivie d’une rencontre avce l’équipe.

– Projection d’un long métrage, suivi d’un débat “Colegas” Real Marcelo Galvao.

Pour connaître le programme détaillé rendez-vous sur: http://www.trescourt.com/