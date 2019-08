17e édition des Pyramides de chaussures en septembre

Handicap International organise la 17e édition des Pyramides de chaussures samedi 24 septembre dans 31 villes de France. C’est l’occasion pour l’association de mobiliser l’opinion contre les mines antipersonnel et les bombes à sous-munitions (BASM).

La Pyramide de chaussures est l’occasion de s’informer sur les ravages causés par les mines et les BASM, de mieux connaître les actions de Handicap International grâce à des stands d’information et des animations pédagogiques, mais aussi de se retrouver autour d’animations festives.

Handicap International invite chacun à témoigner sa solidarité envers les victimes des mines et des BASM, en déposant des paires de chaussures afin d’ériger une pyramide de protestation.

Bien qu’elles soient interdites par les Traités d’Ottawa et d’Oslo, mines et BASM ont été utilisées à plusieurs reprises cette année, mettant en danger plusieurs milliers de personnes. L’utilisation de mines et de BASM a été établie en Libye ce printemps. Et la Thaïlande a reconnu avoir fait usage de BASM lors d’affrontements avec le Cambodge en février dernier.

Pour plus d’information : www.pyramide-de-chaussures.fr