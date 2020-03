170 pays contre le tabac

Au terme d’une conférence de l’Organisation mondiale de la santé en Uruguay, plus de 170 pays ont adopté des directives pour renforcer la lutte antitabac, Les pays signataires de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (CCLAT) sont également convenus d’intégrer les programmes d’aide pour arrêter de fumer à leurs systèmes nationaux de santé et de soutenir des campagnes de sensibilisation de la population.

La mesure principale définit par l’OMS dans la cadre de cette lutte anti-tabac est la réglementation de l’ajout d’additifs chimiques dans les produits de tabac destinés à les rendre plus attractifs, visant en particulier les jeunes. En effet, certaines cigarettes sont plus douces et ont un goût plus agréable grâce à des additifs saveur chocolat ou vanille par exemple.

Les producteurs avaient protesté contre cette mesure qui risque, selon eux, de conduire à l’interdiction de certains tabacs au goût trop forts si l’on n’ajoute pas ces composants chimiques et donc de menacer des millions d’emploi.

Les pays signataires de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (CCLAT) sont également tenus d’intégrer les programmes d’aide pour arrêter de fumer à leurs systèmes nationaux de santé et de soutenir des campagnes de sensibilisation de la population, précise l’OMS.