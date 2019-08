17 octobre 2010 Journée Mondiale du refus de la misère

Les jeunes appellent l’Europe à se mobiliser: “Nous avons du mal à comprendre ce monde, mais nous voulons y trouver notre place”. Pour marquer la Journée internationale du refus de la misère ce dimanche 17 Octobre, dans le cadre de l’Année européenne 2010 de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, une délégation d’une centaine de jeunes européens venus de plusieurs pays lanceront un appel “à tous les citoyens et représentants politique de l’Union Européenne”, en hommage aux personnes touchées par l’extrême pauvreté. Le rendez-vous est donné sur l’Esplanade du Parlement européen. Cet appel sera accompagné de propositions visant à modifier la situation des plus démunis.

Cette action est issue d’une réflexion en cours depuis mai 2009 menée par les jeunes européens du Mouvement International ATD Quart Monde. Ces jeunes venus de 10 pays européens se sont mobilisés de façon locale mettant à profit leurs domaines d’activité. Cet été lors d’une rencontre paneuropéenne, ils ont partagé leurs expériences et leurs opinions afin d’aborder l’ensemble des facteurs positifs et négatifs qui affectent leur vie : école, formation professionnelle, travail, vie familiale, citoyenneté, violence et discrimination. Ils sont allés à la rencontre d’autres jeunes dans la rue, dans des quartiers, dans des écoles ou dans issus d’autres associations.

Les participants à ce forum réunissent des hommes et des femmes entre 16 et 30 ans, dont certains ont vécu la précarité et l’exclusion sociale. D’autres étudient à l’université ou travaillent déjà, certains sont également jeunes parents. Tous soulignent la nécessité de se réunir pour réfléchir conjointement à une approche globale malgré les différences culturelles, linguistiques, d’expériences de vie et d’éducation.

Pour ces jeunes, l’enjeu est de bâtir une Europe qui n’est pas focalisée sur l’argent et les intérêts économiques, mais une Europe qui est basée sur une égalité pour tous, où chacun a sa place dans la société et peut contribuer à l’améliorer.

Les protagonistes de cet appel veulent contribuer à l’élaboration d’une vie plus juste, davantage centrée sur les personnes. C’est l’objet de cet appel du 17 Octobre 2010, lancé à l’attention des décideurs et des leaders représentants politiques de l’Union européenne, dans le cadre de la présidence belge de l’UE, à Bruxelles.

PROGRAMME du Rassemblement (accès par le 77, rue Belliard)

15h00 : Accueil

16h00 à 17h00 : “Village de tentes”

Exposition – animation – vidéo “Dynamo 2010”

Dialogue entre les décideurs et les citoyens européens

17h00 à 18h00 : Autour de la pierre commémorative

Appel des jeunes à tous les européens et responsables de l’UE

Message du Délégué représentant les Universités populaires européennes ATD Quart Monde

Final en musique, Concert avec l’Orchestre International du Vetex

Pour en savoir plus sur le programme en France, cliquez sur le lien suivant : http://www.oct17.org/-France-.html