17 mars 2011

Le Comité Louis Braille vous invite à venir assister à une conférence sur les principales personnalités qui ont contribué au développement de la Ville de Lyon au cours de la première moitié du 20 ème siècle.

Cette conférence qui présente un intérêt tout particulier pour les Lyonnais se déroulera le jeudi 17 mars, de 17 h 30 à 20 h.

Attention, l’entrée du théâtre est à l’angle de la rue Tissot.

Le conférencier, Bruno BENOÎT est un professeur d’histoire contemporaine à l’Institut des Sciences Politiques de l’Université de Lyon.

Le connaissant personnellement et ayant déjà assisté à plusieurs de ses conférences, je ne puis que vous inciter à venir l’écouter.

Il parlera, avec talent et humour, d’Edouard Herriot, mais aussi de Laurent Bonnevey, du docteur Locard et de Justin Godard qui ont grandement participé au rayonnement de notre ville de Lyon.

Vous trouverez le texte proposé par Bruno BENOÎT au verso de cette invitation.

Pour le CLB, Alain DUCHON-DORIS

Les personnalités lyonnaises, de la première moitié du 20ème siècle et qui ont participé au développement de notre ville sont décrites dans le texte ci-dessous rédigé par Bruno BENOÎT :

La troïka politique lyonno-rhodanienne de la première moitié du XXe siècle.

Trois hommes dominent la scène politique locale entre le début des années 1900 et le milieu du XXe siècle. Ces trois hommes, sont nés entre 1870 et 1872 et tous meurent entre 1956 et 1957. Quelle coïncidence !

Le plus âgé est Laurent Bonnevay, conseiller général, député, président du Conseil général, homme de droite, républicain modéré, mais pas modérément républicain.

Justin Godart, un gone de Lyon, conseiller municipal de Lyon, député, sénateur, maire provisoire, homme vraiment ancré à gauche, amoureux de Lyon et de son histoire, défenseur de toutes les minorités et de tous les opprimés.

Enfin Edouard Herriot, le plus illustre, maire de Lyon pendant 52 ans, député, président de la Chambre, président du Conseil, académicien, bref la République en personne.

Quels sont leurs liens ? Qu’est-ce qui les caractérise ? Que reste-t-il d’eux aujourd’hui ?

Cette conférence se déroulera le :

Jeudi 17 mars 2011 à 18 heures précises

dans la salle Latreille

23 rue de Bourgogne 69009 LYON

Entrée du théâtre TNG, deuxième étage.

Accès métro D station Valmy