17 mai 2009

Célébrée dans plus de 50 pays à travers le monde, la Journée IDAHO (International Day Against Homophobia and Transphobia) a été reconnue officiellement par le gouvernement français en 2008. Chaque année, ce sont plus de 100 événements qui ont lieu autour du 17 mai, dans toute la France, expositions, festivals, happenings, conférences, etc. Cette année, le thème retenu est la transphobie. Le mot désigne les violences physiques, morales, légales et symboliques faites aux personnes trans’ en général. Le dossier de presse ci-joint a pour but de proposer quelques éléments d’information sur une réalité souvent mal connue…

Sur le site www.idahomophobia.org figureront quelques-unes des actions organisées pendant la semaine, le colloque national sur la transphobie à l’Assemblée le 14 mai, le congrès international organisé par le Ministère des Affaires étrangères le 15 mai, la programmation trans’ au cinéma le Latina pendant toute la semaine, le spectacle de Mme H au Divan du monde, le 17 mai, et des dizaines d’actions diverses dans toute la France.