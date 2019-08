DIMANCHE 17 JANVIER 2010 A 9H30, PLACE DE LA MAIRIE*

LA COURSE « DIMANCHE 9 :30 » SERA SOLIDAIRE :

300 PERSONNES ATTENDUES A LA 2e EDITION DE « MARCHER, COURIR, CICATRISER »

Chaque dimanche, à 9h30, Jean-Christophe Fromantin propose à tous ceux qui le souhaitent de se retrouver devant la Mairie pour le plaisir de courir ensemble. Ce rendez-vous simple et convivial est gratuit et ouvert à tous. Ce dimanche, la course sera dédiée à ceux qui souffrent de plaies aiguës et chroniques.

Chaque année, la Société Française et Francophone des Plaies et Cicatrisation (SFFPC) réunit 3.000 congressistes Porte Maillot et organise la Journée « Plaie et Cicatrisation », afin de faire connaître les difficultés de prise en charge des personnes souffrant de plaies aiguës et chroniques. En effet, certains patients ont du mal à se faire soigner car ils manquent de moyens financiers, les soins étant mal voire plus remboursés. Pourtant, ils peuvent l’amputation ou même parfois la mort. De plus, les progrès de la recherche sont spectaculaires mais mal connus : machines à cicatriser, pansements interactifs, etc.

La Mairie de Neuilly s’associe pour la deuxième année consécutive à la SFFP : plus de 300 personnes valides et invalides sont attendues. Clavel Kayitare, double médaillé paralympique à Athènes en 2004 et Brahim Naut-Balk, Directeur départemental handisports des Hauts de Seine, seront présents.

DIMANCHE 9 :30 : UN RENDEZ-VOUS CONVIVIAL ET SOLIDAIRE

Depuis deux ans, une équipe informelle « Dimanche 9 :30 » s’est constituée. Un « noyau dur » de 30 coureurs représente même la ville à l’occasion de courses organisées à l’extérieur.

Régulièrement, Dimanche 9 :30 court aux couleurs des associations (tee-shirts personnalisés, arrivée des coureurs sur le marché des Sablons, etc) : l’Alliance Maladies Rares, le 22 novembre ; le Téléthon à l’occasion des Foulées de Châtenay-Malabry, le 4 décembre…

De plus, la Mairie vient d’acquérir une Joélette pour permettre aux personnes paralysées de participer à la course.

*Mairie de Neuilly, 96 avenue Achille-Peretti