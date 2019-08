17 et 18 mai

Pour la première fois, la Société Francophone d’Etudes et de Recherche sur les Handicaps del’Enfance (S.F.E.R.H.E.) organise ses Journées d’Etudes les lundi 17 et mardi 18 mai 2010 à Montreux, en Suisse, sous la présidence du Docteur Christopher Newman, Médecin associé,MER à l’Unité de Neurologie et Neuroréhabilitation Pédiatrique de Hôpital Nestlé à Lausanne.

Chaque année, les Journées S.F.E.R.H.E. fournissent une plateforme de qualité pour la transmission d’informations sur les sciences fondamentales, la prévention, le diagnostic, le traitement et lesavancées techniques concernant la paralysie cérébrale ainsi que les autres troubles du développement de l’enfant.

En 2010, les journées seront consacrées aux innovations et nouvelles technologies dans le domaine des handicaps de l’enfance. Comme vous le verrez dans le pré-programme ci-joint, les sessions plénières se pencheront en première partie sur les progrès biomédicaux récents, qui ont eu un impact significatif ou promettant un effet majeur dans le diagnostic et la prise en charge des troubles neurologiques et du développement de l’enfance. Sera abordé ensuite l’apport des technologies nouvelles dans le domaine de la réhabilitation, que ce soit dans leurs applications actuelles ou futures. Ces journées francophones sont ouvertes à tous les acteurs du secteur du handicap physique : 300 médecins de Médecine Physique et de Réadaptation, pédiatres, neuropédiatres, rééducateurs,éducateurs, ergothérapeutes et kinésithérapeutes répondent tous les ans présents.

Pour tout renseignement complémentaire : www.sferhe.org