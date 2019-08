Du 17 au 22 janvier 2010, la station de Sainte-Foy Tarentaise s’engage dans la cause du don d’organes ! Après avoir accueilli en 2009 les Jeux Nationaux d’Hiver des Transplantés et Dyalisés, elle transforme l’essai en recevant cette année, du 17 au 22 janvier 2010, les Jeux Mondiaux d’Hiver des Transplantés. Un événement d’envergure qui rassemble 300 sportifs de vingt-cinq pays différents. L’objectif : sensibiliser à la réussite de la transplantation et aux dons d’organes et de tissus.

Depuis 1978, les Jeux Mondiaux des Transplantés (World Transplant Games) sont organisés tous les deux ans, sous l’égide de la World Transplant Games Federation pour sensibiliser le grand public à la réussite de la transplantation et à la nécessité du don d’organes, en mettant en avant des athlètes greffés.

Ouverts à tous les greffés, ce sont cinq jours d’activités sportives : ski de fond, géant, slalom, super géant, biathlon, snowboard, raquettes.

AUTOUR DES JEUX



Toute la semaine LA NICHOLAS CUP, rassemble près de 50 enfants transplantés, âgés de quatre à dix-sept ans, venus du monde entier. Des activités leur seront proposées tous les jours, encadrées par une équipe d’éducateurs: leçons de ski, chiens de traineau, raquettes, etc. Le dernier jour des Jeux, ils participeront tous au slalom Nicholas Cup. Cette manifestation a été créée en hommage à un jeune américain de sept ans, Nicholas Green. En acceptant de donner ses organes, ses parents ont permis de sauver la vie de sept italiens.

Le 16 janvier

SYMPOSIUM MEDICAL sur le thème «Activités physiques, transplantations et dialyse » avec des spécialistes venus du monde entier.

Le 17 janvier

CONFERENCE donnée par le professeur Cabrol, pionnier européen des greffes cardiaques, sur l’Odyssée de la greffe.

Dimanche 17 Janvier 2010, forfait à 12.50€ au lieu de 25€

Le bénéfice de la journée sera reversé à hauteur de 50% au profit de l’association Trans-Forme pour le don d’organe.

