17 & 18 mai 2010

Chaque année, les journées de printemps de la SFERHE fournissent une plateforme de qualité pour la transmission d’informations dans les sciences fondamentales, la prévention, le diagnostic, le traitement et les avancées techniques concernant la paralysie cérébrale ainsi que les autres troubles du développement de l’enfant. Les journées de printemps de la Société Francophone d’Etudes et de Recherche sur les Handicaps de l’Enfance (S.F.E.R.H.E.) se tiendront, pour la première fois, en Suisse les lundi 17 et mardi 18 mai 2010.

La rencontre annuelle 2010 sera consacrée aux innovations et nouvelles technologies dans le domaine des handicaps de l’enfance. Les sessions plénières se pencheront en première partie sur les progrès biomédicaux récents, qui ont eu un impact significatif ou promettant un effet majeur, dans le diagnostic et la prise en charge des troubles neurologiques et développementaux de l’enfance. Nous aborderons ensuite l’apport des technologies nouvelles dans le domaine de la réhabilitation, que ce soit dans leurs applications actuelles ou futures. Vous êtes invités à nous soumettre vos propositions de communications sur les aspects novateurs de votre pratique, avec lesquelles nous clorons notre réunion.

Ces journées sont ouvertes à tous les professionnels de la santé et de l’éducation spécialisée ainsi qu’à toute autre personne intéressée ou impliquée dans la prise en charge d’enfants en situation de handicap.

Nous nous réjouissons de vous accueillir dans un lieu privilégié, au bord du lac Léman et face aux Alpes et de partager avec vous un moment riche en échanges et en

découvertes.télécharger le programme et le bulletin d'inscription à partir du site www.sferhe.org.

