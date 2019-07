16e Semaine pour l’emploi des personnes handicapées

C’est désormais un rendez-vous incontournable de l’agenda social pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées. Si des progrès significatifs sont facilement constatables depuis l’adoption de la première loi handicap du 10 juillet 1987, qui a bientôt 25 ans, la mobilisation de tous reste un enjeu fort de société. La loi du 11 février 2005 a rappelé les besoins et les droits des personnes à vivre une véritable insertion professionnelle. Seul l’effort concerté peut être force d’exemple et de réussite. C’est dans cet esprit que l’Agefiph, le FIPHFP et L’ADAPT proposer ont une variété de rendez-vous pour favoriser la rencontre entre les candidats et les établissements privés et publics et valoriser les initiatives des acteurs de l’insertion professionnelle des personnes handicapées.