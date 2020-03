16e édition du Tournoi PO Paris- Trophée Didier Pers Mini-coupe du monde des benjamins

Les 20 et 21 juin s’est déroulé à Chatenay-Malabry dans les Hauts de Seine, la 16e édition du Tournoi PO Paris-Trophée Didier Pers. C’est aujourd’hui le plus grand tournoi benjamins d’Ile de France et le seul à inviter des équipes venant d’horizons lointains.

Cette année, le tournoi a accueilli un plateau de rêve avec quelques uns des meilleurs clubs français de moins de 12 ans comme le Paris Saint Germain, Vannes OC ou Dijon FCO, mais aussi des équipes venues des quatre coins du monde : Brésil, Inde, Bénin, Martinique, Angleterre, Hollande, Allemagne, Belgique.

Grande première, une équipe de football unifié, composée en partie de joueurs déficients intellectuels a participé au tournoi à travers l’association Special Olympics France.

Au total ce sont huit pays, trente-deux2 équipes et plus de mille cinq cent spectateurs qui se sont retrouvés pour ce moment fort autour du sport et de la fête.

Le programme était également complet en dehors du terrain : de nombreuses animations culturelles et sportives pendant une semaine pour les délégations étrangères, un tirage au sort des poules la veille du tournoi à la mairie du 6e arrondissement suivi d’un buffet aux couleurs du monde, le projet « Support team » pour créer du lien entre les équipes…

Au terme d’une finale haletante et âprement disputée , les équipes du Red Star 93 et de l’ACBB ont dû se départagé aux tirs au but. L’épreuve tant redoutée par les joueurs s’est soldée par la victoire des benjamins du Red Star 93, qui inscrivent pour la première fois leur nom au Trophée Didiers Pers.

L’Association JSCPO (6e arrondissement) porte l’intégralité de l’organisation de ce tournoi avec un noyau dur de 30 bénévoles toute l’année, plus de 100 personnes mobilisées au moment du tournoi et 100 familles pour l’hébergement des équipes étrangères ont veillé au bon déroulement sportif et extra sportif de l’événement !