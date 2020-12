16 septembre 2010

Listen to this article Listen to this article





Jeudi 16 septembre de 8h30 à 12h30 à l’Hôtel du Département à Nanterre, Patrick Devedjian, ministre auprès du Premier ministre, chargé de la mise en œuvre du plan de relance, président du Conseil général des Hauts-de-Seine, et Marie-Cécile Ménard, conseiller général des Hauts-de-Seine délégué aux personnes âgées et handicapées, invitent les professionnels de la gérontologie (travailleurs sociaux, auxiliaires de vie sociale, aides à domicile, infirmiers, médecins, personnel de CLIC…) à assister au colloque sur la maladie d’Alzheimer « Accompagner », animé par Hélène Kerhervé, docteur en psychologie et formatrice.

Le Conseil général des Hauts-de-Seine a fait de la lutte contre la maladie d’Alzheimer une de ses priorités. Il va être le premier département à mettre en place un Plan Départemental Alzheimer. Depuis plusieurs années, il est précurseur dans le domaine du dépistage précoce de la maladie. Il a aussi été retenu dans le cadre des appels à projets lancés par la CNSA (caisse nationale de solidarité pour l’autonomie) pour expérimenter une plateforme téléphonique. Le Conseil général s’est engagé à construire et à mettre en œuvre un service d’assistance téléphonique et d’orientation dans les Hauts-de-Seine, intégrant l’ensemble des structures de soins et de services destinés aux personnes atteintes par la maladie d’Alzheimer (ou maladies apparentées).

Ce colloque s’adressant aux professionnels qui accompagnent les personnes âgées permet d’acquérir de nouvelles connaissances sur la maladie d’Alzheimer et de répondre aux différentes questions que cette maladie suscite et qui touche actuellement environ 800 000 personnes en France.

Au programme :

•Pourquoi est-ce si difficile d’accompagner les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ?

par Jean-Luc NOEL – psychologue clinicien

• Professionnels, personnes malades et familles : une relation à construire

par Hélène BERARD – psychologue clinicienne et formatrice à « France Alzheimer Union Nationale »

• Une initiative du Conseil général des Hauts-de-Seine : le Plan Alzheimer 92

par Marie-Cécile MENARD – conseiller général délégué aux personnes âgées et aux personnes handicapées

par Emmanuelle CANDAS – médecin gériatre, chargée de mission au Pôle Solidarités du Conseil général des Hauts de Seine

par Anne-Marie GRUAU – responsable des établissements personnes âgées, personnes handicapées au Pôle Solidarités du Conseil général des Hauts-de-Seine

Rendez-vous jeudi 16 septembre de 8h30 à 12h30 à l’Hôtel du Département 2 à 16, boulevard Jacques-Germain Soufflot – Nanterre

Le Conseil général et la lutte contre la maladie d’Alzheimer

Depuis de nombreuses années, le Conseil général des Hauts-de-Seine a fait de la lutte contre la maladie d’Alzheimer une de ses priorités. D’ailleurs, l’Etat a sélectionné le Conseil général des Hauts de Seine pour expérimenter la mise en place d’un numéro unique pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Il va être le premier département à mettre en place un Plan Départemental Alzheimer. Le diagnostic de la maladie d’Alzheimer et les accueils de jour pour les personnes atteintes de cette maladie font partie des actions phares du département :

Le diagnostic de la maladie d’Alzheimer (DPMA 92)

Depuis mai 2004, une procédure expérimentale sur le diagnostic précoce de la maladie d’Alzheimer a été initiée sur une cohorte de 184 personnes bénéficiaires de l’APA. En 2006, vu l’intérêt des résultats constatés, le Conseil général a décidé de mettre en place ce dépistage de façon systématique pour toutes les personnes entrant dans le dispositif de l’APA. (Voir fiche à la fin du dossier de presse). A titre d’exemple, sur les 11102 bénéficiaires de l’Aide personnalisée d’autonomie (APA) qui ont effectué un test de dépistage, entre le 1er janvier 2007 et le 30 octobre 2009, environ 580 cas positifs ont été diagnostiqués. 100 000 euros sont consacrés chaque année à ce dispositif.

Les accueils de jour – 80 nouvelles places pour les malades d’Alzheimer en 2010

Le Conseil général des Hauts-de-Seine a développé des accueils à la journée pour les personnes âgées dans plusieurs villes du département. Il s’agit essentiellement d’accueils organisés dans les maisons de retraite. Ils permettent aux personnes âgées de participer à des activités thérapeutiques et de resocialisation afin de ralentir les effets de la maladie et de rompre leur isolement. Il s’agit de prévenir la dépendance et de soutenir les aidants familiaux dans leur rôle. En 2010, 80 places d’accueil de jour seront créées pour les malades d’Alzheimer, qui s’ajoutent aux 132 déjà existantes.

« Maladie d’Alzheimer ou apparentée » – un dépliant pour mieux connaître les accueils de jours qui prennent en charge des personnes âgées présentant une maladie d’Alzheimer ou apparentée

En 2009, le Conseil général des Hauts-de-Seine a édité un dépliant intitulé « Maladie d’Alzheimer ou apparentée » pour présenter les accueils de jour qui prennent en charge, une ou plusieurs journées par semaine, des personnes âgées vivant à domicile et présentant une maladie d’Alzheimer ou apparentée. Ce dépliant de 4 pages présente les missions de ces structures adaptées : le soutien qu’elles apportent à la personne âgée et à son entourage, les conditions d’accueils privilégiées, les projets individuels élaborés par les équipes de professionnels et ce que recouvrent les tarifs. A découvrir également : les coordonnées des établissements des Hauts-de-Seine disposant d’un accueil de jour spécialisé pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés. Tiré à 5 000 exemplaires, ce dépliant est diffusé par les professionnels de l’Aide personnalisée d’autonomie (APA) et par les Centres locaux d’information et de coordination (CLIC). Il est également possible de le télécharger sur www.hauts-de-seine.net.