16 mois pour devenir attaché commercial

Former des personnes handicapées aux spécificités de la retraite complémentaire et de la prévoyance et leur assurer un débouché une fois leur diplôme en poche : c’est le pari lancé par la branche professionnelle Retraite complémentaire et Prévoyance, en partenariat avec l’Ugecam (1) Ile-de-France.

La branche Retraite complémentaire et Prévoyance, vient de lancer, en collaboration avec le Centre de Réadaptation Professionnelle (CRP) de Coubert (Seine-et-Marne) une formation qualifiante au poste d’attaché commercial spécialisé en protection sociale. D’une durée de 16 mois, elle permettra à neuf personnes en situation de handicap d’obtenir un diplôme d’Attaché commercial (reconnu par le ministère du Travail) avec une spécialisation aux métiers de la Protection sociale « Retraite et Prévoyance » et de se voir faciliter l’accès à un emploi au sein de l’un des groupes de protection sociale parties prenantes de l’opération.

Un partenariat gagnant-gagnant

À l’origine de cette démarche ? D’une part, la volonté de la branche de traduire dans les faits les engagements pris par l’Accord du 27 mars 2009 relatif à la diversité et l’égalité des chances ; d’autre part, la difficulté pour ses employeurs de recruter des collaborateurs handicapés répondant aux besoins spécifiques de la branche. « Il est souvent difficile pour les groupes de trouver des candidats handicapés ayant une bonne connaissance de la retraite et de la prévoyance, explique Olivier Kossowski, coordinateur Diversité de la branche. La solution la plus efficace passe par une formation en amont du recrutement. » Un partenariat gagnant-gagnant, donc.

Pour mettre en place cette formation, la branche a conclu un partenariat avec l’Ugecam d’Ile- de-France. Dans ce cadre, l’équipe pédagogique du CRP prend en charge les 95 jours consacrés au volet « compétences commerciales » du cursus, avec un programme axé sur la prospection, l’animation de réseau et les techniques de négociation. De son côté, le centre de formation de la branche Retraite complémentaire et Prévoyance assure 60 jours de spécialisation en retraite, prévoyance et santé. Le tout étant ponctué par 70 jours de mise en pratique au sein d’un groupe.

Cette démarche bénéficie de l’appui financier de deux partenaires : l’Agefiph (Association chargée de gérer le fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées) et Uniformation (organisme paritaire collecteur agréé).

Pratique : Plus d’information sur www.rcp-pro.fr

1 – Union pour la gestion des établissements des caisses d’assurance maladie.