Les Beaux Défis Junior en mixité avec des écoles de Villeneuve D’Ascq aurons lieu le jeudi 16 juin 2011

Le 16 Juin 2011 se déroulera sur le site d’Oxylane Campus (Décathlon Campus) à Villeneuve d’Ascq, une journée régionale des activités motrices de 9h30 à 15h. Cette manifestation est mise en place afin de favoriser d’une part la pratique sportive et l’intégration par le sport des personnes handicapées mentales, et d’autre part

d’inviter chacun à faire évoluer son regard vis-à-vis des personnes déficientes intellectuelles.

Depuis toujours Oxylane affiche une ambition claire : Créer l’envie et Rendre accessible au plus grand nombre le plaisir du sport ; les « Beaux Défis Junior » expriment cette volonté.

Des équipes en mixité

Les « Beaux Défis Junior» vont réunir une soixantaine d’enfants atteints de déficience intellectuelle sévère provenant des associations sportives du Sport Adapté et des centres spécialisés du Nord Pas-de-Calais ainsi que des élèves des écoles primaires Louise de Bettignies et Paul Fort et du collège Triolo de Villeneuve d’Ascq.

Ils pourront pratiquer différents sports tels le handball, la sarbacane, le cerf volant… Ainsi, une vingtaine d’ateliers, répartis sur la journée, seront proposés afin de répondre aux besoins et capacités de chacun.

La Fédération Française du Sport Adapté, partenaire de cette manifestation

Un partenaire légitime puisque la Fédération Française du Sport Adapté, par le biais des comités régionaux, propose aux handicapés mentaux, quelles que soient leurs capacités, la pratique d’une discipline sportive de leur choix dans un environnement favorisant plaisir, performance, sécurité et exercice de la citoyenneté