16 % contre 6%

C’est la différence entre le nombre d’enfants en surpoids dans les années 1970 et aujourd’hui. Dans le cadre de la journée européenne de l’obésité, le Collectif national des associations d’obèses (Cnao) a organisé deux journées d’information en mai dernier, une première en France où l’obésité touche 14,5% de la population, soit près de 6,5 millions de personnes, deux fois plus qu’il y a dix ans. En Europe, on estime que 150 millions d’adultes et 15 millions d’enfants sont obèses, soit 30% de la population.