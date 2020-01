15ème journée nationale de la prévention du suicide

La problématique du suicide et des différentes approches de préventions possibles (actions de terrain innovantes des associations, point de vue européen, responsabilisation des dirigeants et des Ressources Humaines des entreprises) dans un contexte de crises sera au cœur des débats soutenus le 5 février 2011, de 9h30 à 16h30, à l’Espace du Centenaire RATP, 189 rue de Bercy Paris XIIe.

Depuis 2007, une grande crise mondiale occupe l’actualité. L’effet onde de choc sur tous les secteurs économiques, sociaux et individuels a eu des retentissements multiples, notamment par des faits médiatisés de passages à l’acte suicidaire dans l’espace professionnel. En choisissant de débattre sur le thème « suicides : quelles préventions dans un contexte de crises ?», l’UNPS s’interroge et interpelle sur la notion de crise et sur les réponses possibles en termes de préventions.

Appréhender le sujet dans un contexte de crise nécessite une étude multidimensionnelle : crise existentielle et institutionnelle, familiale, sociale, économique et financière. Les situations de crises créent et nourrissent un climat d’instabilité induisant le risque d’une déconstruction progressive des repères. L’UNPS observe et analyse l’influence sur les actes suicidaires comme seule résolution des souffrances psychologiques et relationnelles.

Les études, les statistiques et les connaissances sur les liens entre « crise et suicide » restent peu nombreuses et parcellaires. L’amélioration des connaissances sur le suicide est une nécessité reconnue par les associations comme par les pouvoirs publics. La mise en place de mesures de prévention efficientes doit être l’émanation d’une concertation collective alliant l’expertise, la compétence de terrain des associations et les niveaux décisionnels des institutions politiques. Les actions de plaidoyer menées par l’UNPS ont contribué dès 1998 à la décision du Ministre de la Santé de déclarer le suicide « priorité de santé publique » puis, en 2000, à l’élaboration du 1er Plan National de Prévention du Suicide pour une durée de 5 ans. Le rapport rédigé par un comité de pilotage présidé par le Professeur David LE BRETON, remis au ministère de la santé en 2009 propose des axes d’interventions en cohérence avec les territoires de santé. L’adoption d’une stratégie nationale pour la prévention du suicide est fortement attendue par l’UNPS d’autant plus que les statistiques de morts par suicide ne montrent pas de baisse (10 353 morts par suicide en 2008 tous âges confondus (10 127 en 2007), soit trois fois plus que le nombre d’accidents de la route.) (Chiffres INSERM)