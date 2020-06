15e édition de la Semaine du Cerveau du 10 au 16 mars

Du 10 au 16 mars prochains, la Société des Neurosciences organisera dans toute la France la 15e édition de la Semaine du Cerveau. Objectif : faire découvrir au grand public l’état des connaissances actuelles sur le cerveau et les dernières avancées scientifiques, à travers des animations ludiques privilégiant le contact direct entre public et chercheurs. Plus de 300 manifestations sont ainsi programmées : expositions interactives, performances théâtrales autour du cerveau, manifestations littéraires, conférences grand public, projections de documentaires et de films suivis de débats, ateliers scientifiques pour les petits et les grands, visites de laboratoires et d’instituts en neurosciences… Le programme détaillé est consultable sur : www.semaineducerveau.fr/2014/

Dans le même temps, une collecte “Neurodon” aura lieu du 10 au 16 mars au profit de la recherche sur le cerveau via la Fédération pour la Recherche sur le Cerveau (FRC). Recherche concernant diverses maladies neurologiques handicapantes comme la sclérose en plaques, l’épilepsie, les AVC, la maladie d’Alzheimer, etc… Elle se déroulera dans tous les hypermarchés Carrefour soit via des bénévoles, soit en leur absence, des coupons d’une valeur de 2 euros à faire encaisser avec ses achats seront à disposition au niveau des caisses de ces hypermarchés. Plus d’infos sur: http://www.frc.asso.fr/Le-neurodon/la-campagne-du-neurodon.