150 participants au raid Maxim’um des 18 & 19 juin 2010

Cent cinquante personnes, handicapés et valides, ont participé à cette deuxième édition du raid maxim’um qui s’est déroulé le week-end dernier sur la base nautique de Saint Sauveur près d’Amiens. Organisé par Handisport en partenariat avec le Groupe Sup de Co Amiens et les parfums Givenchy cette rencontre se voulait un hommage à Maxime, un jeune étudiant de 19 ans, sportif et volontaire qui a continué d’avancer grâce à sa famille, ses copains et au sport tout en luttant contre une terrible maladie qui l’a emporté en septembre 2008.

Durant deux jours des jeunes handicapés ont pu participer aux mêmes épreuves que leurs camarades valides.et prendre ainsi conscience que l’univers du sport ne leur était pas fermé. Mieux, par exemple, pour les épreuves de javelot tous les candidats étaient en fauteuil !

Antoine Martiak étudiant en 3e année à l’ISAM et sportif de haut niveau, a remis les prix aux équipes gagnantes.

Photos en ligne sur notre site à l’adresse : http://www.supco-amiens.fr/fr/index.php?n1=7&n2=206

Et tout prochainement tous les résultats sur : www.handisport-somme.org