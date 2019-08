L’accès aux différentes approches éducatives et pédagogiques doit se faire dans le cadre d’un véritable processus de choix libre et informé des familles. Au fil des années, Autisme France a présenté, lors de ses congrès annuels, ce que l’on peut appeler les "bonnes pratiques" en matière d’éducation et de soins adaptés, cela afin d’informer, d’apporter des outils aux parents et aux professionnels et permettre de mieux répondre aux besoins des personnes autistes.

Parce que l’enfant avec autisme deviendra un adolescent puis un adulte, puis une personne vieillissante, les offres en matière d’accompagnement, d’apprentissage, d’insertion sociale et professionnelle doivent être adaptées aux différents âges de la vie et à toutes les formes d’autisme et TED.

Le congrès de cette année traitera de l’accompagnement et des pratiques innovantes pour mieux concrétiser l’attachement d’Autisme France à des approches qui ont fait la preuve de leur efficacité. A ce titre, seront abordés, entre autres thèmes :

– l’aide éducative aux familles,

– le développement du langage chez la personne autiste et l’analyse du comportement ou ABA,

– les troubles sensoriels,

– les comportements inadaptés,

– les différentes situations de scolarisation et de formation professionnelle,

– l’autisme de haut niveau et Asperger avec le témoignage d’une personne TED.

Des éléments de réponses et des outils concrets seront ainsi apportés aux parents et professionnels, pour qu’ils puissent accompagner efficacement les personnes autistes en s’appuyant sur des connaissances actualisées.

Notez dès maintenant ces dates et ces thèmes sur vos agendas.

« Accompagnement et pratiques innovantes » : Palais des Congrès de Paris, 15 novembre 2008.

Renseignements et réservations : Tél : 04 93 46 01 77 ou ou www.autismefrance.org

E-Mail : autisme.france@wanadoo.fr