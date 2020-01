15 initiatives en lice pour les trophées APAJH 2010

Parmi les 150 dossiers de candidature, le jury national des Trophées APAJH a retenu 3 nominés pour chaque catégorie :

– « Ecole et Culture » : le Musée Toulouse Lautrec, Regard’en France Cie et Handiversité,

– « Accessibilité d’une ville » : le Festival Chalon dans la rue, les Villes de Cholet et de Besançon,

– « Accessibilité d’un service public » : le CNFTP Midi-Pyrénées, la Crèche adaptée les Bambins et Handicap.fr,

– « Entreprise citoyenne » : Facéo, Generali France Assurance et Jobinlive,

– « Sport » : le SEPAFA, la Fédération Française de Lutte et l’USEP.

Au cours d’un Gala au Carrousel du Louvre le 23 novembre, les 5 lauréats seront révélés et distingués.

Dans la catégorie Sport :

– La Fédération Française de Lutte (Maison-Alfort, 94) a fondé une structure associative mêlant sportifs valides et en situation de handicap intellectuel ou mental. Une initiative née au plan local en 2005 qui s’est étendue à d’autres régions pour accéder aujourd’hui aux compétitions internationales… – Le syndicat intercommunal d’équipement et d’aménagement des Pays de France et d’Aulnoye (Villepinte, 93) a créé en 2010 l’Intégrathlon, une manifestation qui a vocation à rassembler personnes valides eten situation de handicap, novices et spécialistes, sportifs ou non, sur un même terrain de sport. Une première édition pour dire que le sport est synonyme de « partage, rencontre et intégration ».

–L’Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré (Paris, 7e) est à l’origine d’une mallette pédagogique d’éducation par le sport, favorisant l’accessibilité à la pratique d’activités physiques et aux rencontres sportives, pour les 3 – 11 ans.

Dans la catégorie Accessibilité d’une ville :

– Le Festival Chalon dans la Rue (71) s’est donné les moyens de rassembler des publics hétérogènes dans son festival d’Art de la Rue, « pour que l’art et la culture soient véritablement partagés… » : outils de communication, facilités de déplacements, équipe pour les accompagnements et de guides, site Internet adapté, brochures en braille.

– La Ville de Cholet (49) a organisé à l’occasion de la journée internationale du handicap 2009, pour ses agents municipaux et ses élus, un programme spécifique : exposition photos autour d’agents municipaux en situation de handicap, représentations théâtrales contre les idées reçues, stands d’associations locales….

– La ville de Besançon (25) organise depuis 2008, avec la mission handicap du CCAS et le centre omnisports Pierre Croppet, le Raid Handi’Forts mêlant sportifs valides et en situation de handicap. Une épreuve sportive et culturelle au coeur de la ville.

Dans la catégorie Accessibilité d’un service public :

– Le Centre National de la fonction publique territoriale – Midi Pyrénées (Toulouse, 31) mène une politique globale sur la thématique du handicap : guide d’accueil des stagiaires en situation de handicap, adaptation d’une charte sur la politique de recrutement et le maintien dans l’emploi des personnes reconnues travailleurs handicapés, audits sur l’accessibilité des sites du CNFPT avec, à la clef, la programmation de travaux pluriannuels.

– La Crèche adaptée Les Bambins (78, Trappes) est destinée aux enfants de 18 mois à 6 ans présentant un handicap ou une difficulté de développement. Une crèche également ouverte aux enfants ne présentant pas de handicap, afin d’assurer une vraie mixité.

– Handicap.fr (Lyon, 69) a développé Parking.handicap.fr, un service unique de recherche de parkings, accessible par Internet, smartphone ou I-phone et doublé d’un service GPS. Un service gratuit pour les personnes en situation de handicap et leurs familles dans près de 250 villes en France.

Dans la catégorie Ecole et Culture :

– Handiversité (Aix-en-Provence, 13) est une émission de télévision mensuelle, diffusé sur la TNT, le câble et Internet. conçue et produite afin d’intéresser une audience universelle regroupant à la fois des personnes valides et en situation de handicap. Elle dévoile un autre regard sur le handicap grâce à un ton léger, décalé et décontracté.

– Le Musée Toulouse Lautrec (Albi, 81) conduit depuis plusieurs années une politique volontariste destinée à accroître l’accessibilité de ses collections à tous les publics en situation de handicap : accessibilité physique, visites audio descriptives, visites en LSF, signalétique en pictogrammes et codes couleurs…

– Regard’en France Cie (Paris, 12e) est une école de théâtre qui permet à tous d’accéder à une pratique amateur et à une formation au jeu dramatique.

Dans la catégorie Entreprise Citoyenne :

– Generali France Assurance (Paris 9e) a mis en place en 2009 et 2010 sur 3 départements, la Seine Saint-Denis, le Val d’Oise et Paris, un programme de 15 formations pour les chercheurs d’emploi en situation de handicap. Plus de 160 stagiaires ont décroché un contrat de travail.

– Jobinlive (Marseille, 13) a créé Handivisio, un réseau national de bornes de vidéo-recrutement. Les candidats s’entraînent à l’entretien de recrutement avec un recruteur virtuel. Ils sont filmés et conseillés et peuvent ensuite diffuser leur candidature vidéo.

– Faceo (Buc, 78), filiale du leader européen des services aux bâtiments professionnels Faceo Facility Aménagement, a créé en 2007 Faceo Entreprise Adaptée (FEA). Elle offre une sous-traitance qui permet ainsi aux entreprises de respecter l’obligation d’emploi de travailleurs en situation de handicap.

Le jury des Trophées APAJH est présidé par Patrick Gohet, Président du Conseil national Consultatif des Personnes Handicapées et composé de professionnels et de personnalités d’horizons divers : Guy Tisserant, Co-fondateur du cabinet TH Conseil (ancien lauréat) Pénélope Komites, Coordonatrice du pôle Société du Conseil régional d’Ile-de-France ; Yves Foucault, Président de la Fédération Française de Sport Adapté ; Vincent Lochmann, Président de la Fédération Française des Dys et rédacteur en chef de Vivre FM ; Serge Lefebvre, Membre du Haut Conseil Scientifique et pédagogique de la Fédération des APAJH et Roger Chatelard, adjoint au trésorier général de la Fédération des APAJH.

A noter que cette cérémonie est ouverte au public sur invitation. Vous pouvez obtenir des invitations sur le site www.trophees.apajh.org ou en téléphonant à la Fédération des APAJH au 01 55 39 56 00. Placée sous le signe de la fête, la Cérémonie de remise des prix se déroulera en présence de personnalités et d’artistes valides et en situation de handicap.

Pour en savoir plus … L’APAJH, une association militante au service de tous les handicaps. Créée en 1962, l’APAJH est le premier organisme en France à considérer et accompagner tous les types de handicaps : physiques, mentaux, sensoriels, psychiques, cognitifs, polyhandicaps, troubles de santé invalidant… Elle assure à chacun un égal accès aux droits (droit à l’école, droit à la vie professionnelle, droit à la vie sociale et culturelle…) et accompagne 25 000 personnes en situation de handicap, mineures comme adultes, dans plus de 600 établissements ou services… A la simple question – combien de personnes en situation de handicap en France ? – il n’y a pas de réponse ou en réalité, il y a une pluralité de réponses, qui recouvre des réalités différentes et varie selon la définition retenue du handicap (in, Rapport de Paul Blanc, 2002). “Entre 280 000 et 23 650 000 personnes en situation de handicap, selon le périmètre utilisé”, note le rapport de la Cour des Comptes en 2003, qui rappelle aussi que 3,97 millions de personnes en 1999 se déclaraient titulaires d’un taux d’incapacité reconnu officiellement, soit 6,8 % de la population.