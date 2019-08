Une Convention exceptionnelle de « Pédagogie appliquée à l’autisme » aura lieu le 15 décembre 2009 à Paris, dans les salons de l’Hôtel Bedford (*). La « Convention Pyramid 2009 », organisée pour la première fois dans notre pays par PECS France. Elle a pour objectif de faire le point, avec les professionnels utilisateurs, sur l’apport du PECS et de l’ABA Fonctionnel (Approche Pyramidale de l’Education) dans le plan autisme lancé par Madame Valérie Létard (Ex Secrétaire d’Etat à la Solidarité) et sur l’application de la méthode en France, dans les établissements spécialisés.

Cette Convention est dédiée aux responsables d’établissements spécialisés appliquant déjà ces méthodes et aux directeurs d’établissements scolaires souhaitant ouvrir une classe adaptée. Elle sera ouverte aussi sur inscription préalable aux consultants, éducateurs spécialisés et professionnels.

(*) L’Ecole Saint Dominique est un établissement catholique d’enseignement sous contrat d’association avec l’Etat.

A cette occasion, sera communiquée la méthodologie de mise en place des classes adaptées en milieu éducatif ordinaire selon les principes de l’Approche Pyramidale de l’Education (ABA Fonctionnel).

Les fondateurs de la méthode PECS, pratiquée dans plus de 50 pays, Andy Bondy et Lori Frost, prendront part aux débats puisqu’ils vont visiter, la veille, la classe adaptée « Soleil », utilisant la méthode PECS, à l’Ecole Saint Dominique de Neuilly;(*) en liaison avec l’hôpital Robert DEBRE et l’Education Nationale.