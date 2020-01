15 & 16 juin 2009

Ces rencontres inédites changent les termes du débat sur les questions de l’emploi, en montrant le bénéfice mutuel des partenaires sociaux à dialoguer et trouver des solutions ensemble.

Au programme de ces deux journées :

– un forum de l’innovation sociale, présentant 40 actions collectives innovantes, en Rhône-Alpes, en France ou à l’étranger

– des ateliers de travail autour d’exemples choisis

– des séances plénières pour nourrir la réflexion théorique

– des débats, restitutions et rencontres

Les promesses du 4ème RV de l’innovation sociale:

– la valorisation d’actions socialement innovantes

– le recensement de toutes les actions collectives innovantes présentées au niveau régional,national et européen

– une meilleure connaissance des acquis en matière de dialogue social et de sécurisation des

parcours professionnels

– la création d’un réseau de partenaires dynamique, capable de produire une réflexion significative

– un effet d’entraînement attendu à l’échelle européenne, en particulier sur les quatre moteurs européens : Baden-Württemberg, Catalogne, Lombardie et Rhônes-Alpes

Fruit de quatre années de travail et de concertation avec les partenaires sociaux, le 4ème Rendezvous de l’innovation sociale est le point d’orgue d’une série de séminaires qui se sont déroulés depuis 2007, notamment la conférence pour l’emploi de Stuggart, dans le cadre des quatre moteurs européens.

A l’initiative de la Région Rhône-Alpes, les principaux représentants des syndicats de salariés et d’employeurs ont suivi un programme de travail ambitieux, accompagnés par l’ANACT, ARAVIS et ASTREES pour préparer cet évènement. Trois voyages d’études ont notamment été organisés en Belgique, en Grande-Bretagne et en Suède début 2009, et permis d’enrichir la politique de dialogue social Rhônalpine.

Les 15 et 16 juin 2009 la Région Rhône-Alpes invite la société civile à participer au débat : entreprises, partenaires sociaux, animateurs économiques, associations et cabinets spécialisés, et d’autres régions françaises et européennes innovant en matière de dialogue social. Plus de 300 professionnels et citoyens sont attendus au 4e Rendez-vous de l’innovation sociale les 15 et 16 juin à la Région Rhône-Alpes.