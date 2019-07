15 000 postes proposés à Paris Pour l’Emploi

Les 3 et 4 octobre prochains, la place de la Concorde accueillera le forum Paris Pour l’Emploi (PPE), organisé par la Ville de Paris en partenariat avec l’association Carrefours Pour l’Emploi. 15 000 emplois seront proposés par 500 entreprises et collectivités. Un espace de 1000 m² sera exclusivement dédié à l’emploi des travailleurs handicapés.

Paris Pour l’Emploi réunira pour la onzième fois des entreprises dans les secteurs les plus variés : commerce, vente et grande distribution, supports à l’entreprise (comptabilité, ressources humaines…), banque, assurance et immobilier.



Pour accroitre les chances des candidats, la Ville de Paris a ouvert plus de 1100 places de préparations aux entretiens d’embauche, destinées aux demandeurs d’emplois et allocataires du RSA.

Nouveautés 2013 : pour cette 11ème édition, la Ville de Paris ouvre les portes du forum à deux enjeux majeurs :

Les « emplois d’avenir » : un job-dating est organisé pour présenter des jeunes présélectionnés par la Mission Locale de Paris et Pôle emploi à quatorze entreprises présentes sur le forum.

La mobilité européenne : Paris Pour l'Emploi accueille le « European Job Day », événement annuel de la Commission européenne, en partenariat avec Pôle Emploi International : sur 900m2, les candidats intéressés par une expérience à l'international pourront rencontrer 30 entreprises venues proposer 500 postes dans les différents pays de l'Union européenne, ainsi que des conseillers emploi venus de ces différents pays.

Les grands rendez-vous du forum

Le recrutement des personnes en situation de handicap : Un espace de 1000 m² sera exclusivement dédié à l’emploi des travailleurs handicapés. 120 entreprises y seront présentes. Depuis 2007, l’association Cap Emploi a accompagné et préparé à une participation active à ce forum 900 demandeurs d’emploi victimes de handicap.

Le forum accueillera également un village de l'Economie sociale et solidaire : mis en place pour la quatrième année, cet espace d'une superficie de 300 m² répond à une aspiration croissante des Parisiens vers des métiers porteurs.

Les trophées « Paris Pour l'Emploi » : jeudi 3 octobre à 18h15, les trophées « Paris Pour l'Emploi » seront remis aux 10 entreprises, partenaires et candidats qui ont marqué ces 10 dernières années, par Christian SAUTTER, adjoint chargé de l'emploi, du développement économique et de l'attractivité internationale et Jean-Paul HUCHON, président du conseil régional d'Ile-de-France.



En 11 ans d’existence, Paris Pour l’Emploi est devenu le 1er forum de recrutement français et européen. Chaque année, 55 000 candidats se rendent sur le forum. 50 000 personnes y ont trouvé un emploi au cours des 10 éditions précédentes.