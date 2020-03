14ème Journée Nationale de l’Audition Dépistages auditifs gratuits à Paris et Nantes les 10 et 11 mars

L’association JNA lance la 14ème édition de la Journée Nationale de l’Audition. à cette occasion, la Mutuelle Intégrance et Conversons proposent des dépistages auditifs gratuits les 10 et 11 mars 2011 dans les villes de Paris et Nantes pour la 2ème année consécutive.

Informer, sensibiliser, prévenir

Soucieux de participer à une meilleure prévention, la Mutuelle Intégrance et Conversons s’associent à la campagne nationale d’information et de prévention dans le domaine de l’audition organisée par l’association JNA. Des audioprothésistes diplômés d’état procèderont aux dépistages auditifs gratuits1 dans les agences de Paris et Nantes grâce

à un matériel adapté. Ils répondront à toutes les questions concernant les solutions auditives.

Le jeudi 10 mars 2011

Agence Intégrance – 31 rue de Chateaudun – 75009 Paris

Agence Intégrance – 15 bis allée du Cdt Charcot – 44000 Nantes

Le vendredi 11 mars 2011

Conversons – 15 rue de Maubeuge – 75009 Paris

Conversons – 118 rue Coulmier – 44000 Nantes

« Les oreilles des Français malmenées par le bruit »

A l’occasion de cette journée, l’association JNA a choisi de s’intéresser aux « nuisances sonores et la gêne auditive » subies quotidiennement par les Français. Les troubles de l’audition ne concernent pas que les seniors : un grand nombre d’études démontrent l’importance des effets du bruit sur la santé. Pollution sonore, décibels forcés et vieillissement de l’appareil auditif fragilisent de plus en plus les oreilles de chacun.

Dépistage auditif gratuit

Rendez-vous par téléphone au 09 69 320 325 (appel non surtaxé)