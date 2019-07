14e Semaine pour l’emploi des personnes handicapées : un rendez-vous réussi du calendrier social

Avec près de 400 actions recensées partout en France, la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées réaffirme sa place incontournable dans le calendrier social. A cette occasion, sous de multiples formes (Handicafés©, Jobdatings©, Job studios, Forums, Handichats, Un jour un métier en action, réunions d’informations d’employeurs, etc.), employeurs et candidats handicapés se sont rencontrés par milliers. Le premier décompte de participants fait ressortir une progression de l’ordre de 25% de l’affluence aux événements organisés.

Quelques chiffres : 28 Forums, 23 Handicafés©, 5 Jobdatings©, 6 Job studios, 2000 Un jour un métier en action® et près de 200 000 rencontres entreprises-personnes handicapées.

L’ADAPT, l’AGEFIPH et le FIPHFP, qui coordonnent la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées, se félicitent non seulement de l’intérêt croissant que suscite ce temps fort médiatique (près de 300 retombées en presse écrite et audio-visuelle) au service de l’emploi des personnes handicapées, mais aussi de la multiplication d’actions concrètes engagées à cette occasion.

Les trois organisations se réuniront début 2011 pour envisager les modalités d’organisation de la 15e Semaine pour l’emploi des personnes handicapées qui aura lieu du 14 au 20 novembre prochain.

Définitions :

Jobdating© : rencontre minutée de 12 minutes entre recruteurs et travailleurs handicapés (concept créé par L’ADAPT en 2003).

Handicafé© : rencontre informelle autour d’un café entre recruteurs et travailleurs handicapés (concept créé par L’ADAPT en 2007).

Job studio® : journée de coaching de personnes handicapées préalable à des entretiens test avec des recruteurs (concept créé par l’Agefiph en 2010).

Un jour un métier en action® : accueil sur une journée en entreprise ou chez un employeur public d’une personne handicapée pour découvrir un métier (concept créé par l’Agefiph en 2007).

Handichat®: dialogue en ligne d’entreprises en période de recrutement avec des chercheurs d’emploi handicapés (concept créé par l’Agefiph en 2008).

A PROPOS de L’AGEFIPH

L’Agefiph, Association de Gestion du Fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées, instituée par la loi du 10 juillet 1987 élabore et finance un panel d’aides et de services en direction des personnes handicapées, des employeurs et des professionnels de l’insertion. Son implication auprès d’un vaste réseau de professionnels et son travail d’analyse lui confèrent une expertise et un rôle de développeur reconnus. En 2009, l’Agefiph a engagé 210 025 actions dont 106 918 en direction des entreprises.

Pour en savoir plus, www.agefiph.fr

A PROPOS DU FIPHFP

Le FIPHFP, Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, finance les actions de recrutement ou de maintien dans l’emploi de personnes handicapées dans la fonction publique (aménagements de postes, formations, apprentissage…). Mis en place en juin 2006, le FIPHFP intervient sous forme d’aides au cas par cas demandées par les employeurs à la plateforme en ligne, ou de conventions pluriannuelles. Les 200 employeurs publics (ministères, villes, Conseils généraux et régionaux, hôpitaux…) qui ont conventionné avec le Fonds et ceux qui ont eu recours à ses aides par le biais de sa plateforme, regroupent plus de 60% des effectifs des trois fonctions publiques. Les engagements de ces employeurs portent sur des objectifs de 15 000 recrutements et 15 000 maintiens dans l’emploi de travailleurs handicapés.

Pour en savoir plus : www.fiphfp.fr

A PROPOS DE L’ADAPT

L’ADAPT, association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, est une association loi 1901, reconnue d’utilité publique, financée par l’Etat, les collectivités publiques et par les dons. Présente dans toute la France à travers plus de 100 établissements et services de soins de suite et de réadaptation, d’aide par le travail, de rééducation professionnelle, d’éducation motrice et d’accompagnement, L’ADAPT accueille chaque année près de 12 000 personnes handicapées, touchées par le handicap à leur naissance ou suite à un accident de la vie. Ayant créée la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées en 1997, elle organise depuis l’événement chaque année en novembre et dispense à travers les bénévoles de son Réseau des Réussites un accompagnement à des personnes handicapées qui souhaitent être suivies dans leur recherche d’emploi. La mission qu’elle conduit depuis plus de 80 ans : accompagner la personne handicapée dans son combat ordinaire, celui de sa vie quotidienne, pour qu’elle puisse « Vivre avec et comme les autres ».

Pour en savoir plus : www.ladapt.net – www.travaillerensemble.net