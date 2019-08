14e semaine pour l’emploi des personnes handicapées : Steria se mobilise

Comme chaque année, le groupe Steria organise une journée de solidarité au sein de ses entités à travers le monde. Cette année, Steria France a choisi de se mobiliser pour le handicap. Le 19 novembre, la SSII rassemblera donc collaborateurs et clients afin de récolter des fonds au profit de l’association Interface Handicap qui œuvre pour l’égalité d’accès à l’enseignement, à l’emploi et à la culture des personnes handicapées. En 2009, Steria a récolté près de 90 000 € lors de sa journée de solidarité. Steria sera également intervenant aujourd’hui, 17 novembre, lors d’une conférence organisée par l’ADAPT afin de présenter les métiers de l’informatique.

Le handicap : Un engagement au quotidien

Steria n’attend cependant pas la semaine du handicap pour se mobiliser. La société a signé en 2008 une convention de partenariat pour développer l’intégration, la formation et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap avec l’Agefiph, acteur central de l’emploi des personnes handicapées. Le combat contre l’exclusion des personnes handicapées passe en premier lieu par une sensibilisation en interne. Chaque année, une campagne d’information est proposée aux employés. Son objectif est double: sensibiliser les employés non-handicapés aux difficultés rencontrées par leurs collègues en situation de handicap mais aussi permettre à ces derniers d’entamer une démarche de reconnaissance de handicap. En 2010, 13 employés de Steria ont demandé à être déclarés travailleurs handicapés, contre seulement 1 en 2008.

Cette année encore, Steria proposera à ses collaborateurs une campagne d’information, avec une pièce de théâtre pour les entités basées en province.

Formation professionnelle : Steria sert d’exemple au Syntec Numérique

Depuis mars 2010, Steria forme des personnes en situation de handicap au métier de développeur nouvelles technologies. Une dizaine de personnes, avec ou sans bagage informatique, sont actuellement formées en partenariat avec l’Agefiph et préparent un diplôme de niveau bac+4. Elles seront par la suite toutes embauchées en contrat de professionnalisation. Elles pourront ainsi travailler tout en continuant à être formées. Steria fait figure de pionner en la matière. Le Syntec Numérique a d’ailleurs décidé de s’inspirer de ce projet et de le généraliser à tout le secteur dès l’année prochaine.

A propos de Steria : www.steria.com

Steria délivre des services qui s’appuient sur les nouvelles technologies et qui permettent aux administrations et aux entreprises d’améliorer leur efficacité et leur rentabilité. Grâce à une excellente connaissance des activités de ses clients et son expertise des technologies de l’information et de l’externalisation des processus métiers de l’entreprise, Steria fait siens les défis de ses clients et les aide à développer des solutions innovantes pour y faire face. De par son approche collaborative du conseil, Steria travaille avec ses clients pour transformer leur organisation et leur permettre de se focaliser sur ce qu’ils font le mieux. Les 19 000 collaborateurs de Steria, répartis dans 16 pays, prennent en charge les systèmes, les services et les processus qui font tourner le monde aujourd’hui, touchant ainsi la vie de millions de personnes chaque jour.

Créé en 1969, Steria est présent en Europe, en Inde, en Afrique du Nord et en Asie du Sud-Est. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 1,8 milliard d’euros en 2008. Son capital est détenu à hauteur de 16,5 % par ses collaborateurs. Steria, dont le siège social est basé à Paris, est coté sur Euronext Paris.