14e Semaine pour l’emploi des personnes handicapées: Open participe à HandiChat

Parce que la diversité est une composante majeure de l’identité de l’entreprise, OPEN, société de services informatiques (10e SSII française, CA 2009 : 290 M€), démontre et témoigne à nouveau son engagement d’Entreprise Socialement Responsable à travers sa participation à HANDICHAT qui s’inscrit dans un programme engagé en faveur de la diversité. Le programme diversité adopté par OPEN a pour objet de témoigner de l’engagement de l’entreprise en faveur de la diversité culturelle, ethnique et sociale. La diversité concerne les performances opérationnelles et le quotidien des équipes. La diversité, pour OPEN, c’est en d’autres termes développer les différences, toutes les différences, y compris celle de genre, d’âge ou de nationalité.

C’est dans ce contexte qu’OPEN participe à HandiChat le 16 novembre à 19h à l’occasion de la 14ème Edition de la semaine pour l’emploi des personnes handicapées (du 15 au 19 novembre 2010).

Laurent Benazera, Directeur Recrutement et Diversité et Robert Agustin, Responsable Relations Sociales et Chargé de Mission Handicap, échangeront avec les internautes autour des opportunités de carrière qu’OPEN propose et développeront les actions et engagements d’OPEN sur la diversité.

Des questions peuvent d’ores et déjà être posées sur le site de HandiChat accessible à l’adresse suivante : www.handichat.fr ou sur notre page Facebook : www.facebook.com/carrieres

Parmi les 700 postes à pourvoir l’année prochaine, Ingénieurs Etudes/Concepteur (C# – .NET – Silverlight – Sharepoint – Java – J2EE – Oracle – C++…), Chef de projet Multimédia (iPhone, Androïd…), Analyste fonctionnel (banque, finance de marché, télécoms…), Consultant Décisionnel (SAS – Cognos), Administrateur et Ingénieur Systèmes & Réseaux (Windows – Unix) et Technicien d’exploitation.

En 2011, OPEN entend porter à nouveau des engagements forts en faveur de la diversité pour enrichir sans cesse le sens de sa valeur d’entreprise Ethique & Responsabilité.

À propos d’OPEN :

Avec près de 3 700 collaborateurs en France et à l’international, OPEN se positionne comme un acteur de la Performance des Directions Informatiques des grandes entreprises. Cotée en bourse, OPEN figure parmi les 10 premières SSII françaises (CA 2009 : 290 M€) et exerce ses trois métiers – Conseil, Ingénierie Applicative et Infrastructures Services – en conjuguant professionnalisme, innovation et proximité à travers une organisation intégrée au plus près des centres de décision et de production de ses clients.

Afin de répondre aux enjeux de fiabilité, de pertinence métier et de compétitivité, OPEN a développé une expertise pointue dans les offres industrielles (TRA/TMA, Agilité, Cloud Services, Virtualisation,…), les offres technologiques (Multimédia/Mobilité, Machine To Machine, Open Source), et les offres fonctionnelles (Sécurité, Monétique, Dématérialisation,…).

OPEN a pour ambition de consolider sa position parmi les toutes premières SSII en France par notamment l’évolution de son modèle vers davantage de valeur dans la relation établie avec ses clients et ce, dans une logique d’avenir en s’appuyant sur ces 5 valeurs : Pertinence, Audace, Ethique & Responsabilité, Passion et Engagement.

Pour en savoir plus : www.open-groupe.com