14e Howard Hinton Sevens en Indre-et-Loire : Rugby à 7, convivialité et solidarité

Au-delà du spectacle d’un tournoi international, participer ou assister les 28 et 29 mai au HH7 c’est se retrouver autour des valeurs du rugby, découvrir un nouveau sport olympique et soutenir la recherche contre la mucoviscidose. Un des tournois de rugby à 7 les plus importants de France : 14 ans d’existence, plus de 100 matchs dans le week-end, une labellisation Fédération Française de Rugby : Le Howard Hinton Sevens tient une place de choix dans le plan national olympique de rugby à 7.

Et si Jean-Claude Skrela ouvrira les festivités en donnant le coup d’envoi du tournoi élite dès le vendredi 28 mai au soir, les féminines et les amateurs ne seront pas oubliés, il est même prévu un challenge à 15 pour les vieilles gloires.

Mais le Howard Hinton Sevens, c’est bien plus qu’un évènement sportif de haut niveau, c’est également l’occasion pour les amis d’Howard, dispersés aux quatre coins de la planète rugby de se retrouver, de se souvenir et de partager un moment autour des valeurs du rugby.

HH7 – Mucovie – Meveol : ensemble contre la mucoviscidose



Ces valeurs, l’engagement, le courage et la solidarité, Stéphane Mathieu les connait bien. Et pas seulement parce qu’il a joué au rugby. Papa d’un petit garçon atteint de mucoviscidose, il préside l’association Mucovie qui récolte des fonds pour faire avancer la recherche. Parrainée par Bernard Goutta et soutenue tous les joueurs de l’USAP, Mucovie participe financièrement cette année au programme Meveol, un nouveau traitement potentiel pour lutter contre les infections respiratoires dans la mucoviscidose. « Associer la lutte contre la mucoviscidose à cet évènement sportif prometteur, qui partage nos valeurs, et en faire un rendez-vous attendu chaque année pour lutter contre la mucoviscidose est un formidable outil qui nous permettra d’aller plus loin dans nos actions. Merci à tous ceux qui le rendent possible. ».

Le thème de la soirée « SUPER HEROS » du samedi 29 mai 2010, gratuite et ouverte à tous, qui suivra la retransmission de la finale du Top 14, prend ici une nouvelle signification.

HOWARD HINTON SEVENS – Tournoi international de rugby à 7

28-29 mai 2010

BALLAN MIRE (37) – STADE DE LA HAYE

Sortie N°10 Autouroute A85

www.howard-hinton-sevens.com