Réunion organisée par l’ADAPT “Café des Réussites” « Quelle place pour l’élève et l’étudiant handicapé après six années de l’application de la loi du 11 février 2005 ? ». Vendredi 14 octobre 2011 – de 15h00 à 17h00 à L’ADAPT- Siège – Tour Essor, 14 rue Scandicci, 93500 PANTIN.

Plus d’information, cliquer sur le lien : Quelle place pour l’élève et l’étudiant handicapé après six années de l’application de la loi du 11 février 2005 ?