14 novembre: Journée de l’Accessibilité

Jaccede.com organise un événement solidaire qui va permettre de faire connaître aux personnes à mobilité réduite les établissements accessibles et accueillants sur jaccede.com. L’objectif est aussi de sensibiliser les responsables d’établissements aux bienfaits de l’accessibilité…

Programme :

9h30 : accueil au Gymanase de la grange aux belles – 17 rue Boy Zelenski 75010

10h : formation et sensibilisation aux critères d’accessibilités

11h : vous partez en équipe avec les kits jaccede repérer les adresses accessibles

15h : saisie internet des données

17h : pot de clôture et échanges

Pour que cet évènement soit une réussite et permettre aux personnes à mobilité réduite de sortir plus, votre mobilisation est essentielle !

Vos amis, voisins, familles, collègues sont les bienvenus. Pour s’inscrire, contactez marion@jaccede.com ou 01 43 70 44 60