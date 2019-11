14, 15 et 16 novembre 2008 : Salon du diabète et de la nutrition « Oui à la qualité de la vie ! »

Une première en France : le salon du diabète et de la nutrition ouvre ses portes au CNIT Paris la Défense les 14, 15 et 16 novembre de 9h30 à 18h30. Gratuit et ouvert à tous, le salon annuel du diabète s’élargit aux questions nutritionnelles afin de sensibiliser le grand public.

Infos pratiques :

CNIT Paris La Défense : station La Défense Grande Arche (ligne 1 , RER A, bus 73)

Horaires : 9h30 à 18h30 / Manifestation gratuite, entrée libre

Renseignements : 01 40 09 24 25 / email afd@afd.asso.fr

Plus d’infos sur le site : www.afd.asso.fr