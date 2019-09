Le Regroupement des organismes de promotion des personnes handicapées de Laval (ROPPHL) a procédé au lancement de la 13e Semaine québécoise des personnes handicapées qui se tiendra du 1er au 7 juin, sous le thème «Vivre à part entière».

Ainsi, à Laval, la Semaine québécoise des personnes handicapées (SQPH) sera l’occasion de nombreuses actions de sensibilisation. Né avec une surdité totale bilatérale, diagnostiquée du syndrome d’Asperger, Étienne Désy-Massé, un jeune de quinze ans, a relevé avec brio le défi d’agir comme maître de cérémonie lors de la conférence de presse, qui marquait le coup d’envoi de la Semaine. Le président du ROPPHL, Pierre Mitchell, s’est prêté au jeu et a fait office de serveur alors que le foyer de la Maison des arts s’est transformé en «Bistro communautaire». C’est au son de la musique d’un jeune adulte vivant avec une déficience intellectuelle, Kevin Magowen, que M. Mitchell a présenté son menu. «Nous voulions donner toute la place aux organismes qui s’occupent des personnes handicapées», explique-t’il. Les porte-paroles d’une vingtaine d’organismes ont tour à tour pris la parole afin d’expliquer les services offerts, rappelant à la population l’importance d’intégrer les personnes qui vivent avec un handicap à la société, de les aider à participer et à s’épanouir, malgré leur différence.

“Ca commence autour de nous”

Le président d’honneur, Alain Paquet, invite les Lavallois à profiter de la Semaine pour réfléchir à ce qui peut être fait, individuellement et collectivement, pour que les personnes handicapées deviennent des citoyens et des citoyennes à part entière. «Il y a eu des progrès et il reste beaucoup à faire. J’invite les Lavallois à participer aux activités. Je lance au défi les Lavallois : Pensons à ce que nous pouvons faire pour rendre la vie des personnes handicapées plus agréable. Ça commence autour de nous», souligne Alain Paquet.

Le point culminant, selon les responsables du ROPPHL, sera la présentation du film Le Défi Pérou, le mercredi 3 juin à 19h, au Cinéma Tops. La projection du film sera suivie d’une période de questions et témoignages par des participants de l’ascension du Machu Picchu avec quelques membres de l’expédition, dont le comédien Jean-Marie Lapointe. Le Gala reconnaissance Laval- visages d’art retiendra l’attention le lundi 1er juin, à 19h30. Cet événement permettra d’honorer publiquement les efforts faits par l’ensemble de la société lavalloise pour améliorer la condition de vie, l’intégration et la participation sociale des personnes handicapées, à la Maison des arts. De nombreuses autres activités retiendront l’attention à Laval.

Une initiative peu courante

Laval a innové en créant le comité consultatif conjoint sur l’accessibilité (CCCA) en 1986. D’ailleurs, le comité est une initiative peu courante dans le monde municipal. Le porte-parole de la Ville, Roger Désautels, a vanté les réalisations du comité, qui favorise l’intégration des personnes handicapées. Il a confirmé que des gestes comme l’amélioration des “traverses piétonnières”, l’accessibilité des lieux et bâtiments publics, l’acquisition d’un téléscripteur au service téléphonique 311 et plusieurs autres actions avaient été entreprises au cours des dernières années. Le CCCA est le pivot de la politique d’accessibilité de la Ville de Laval. Il a pour mandat d’aider les instances municipales à orienter ses actions en vue de rendre accessible, de façon progressive, l’ensemble des immeubles et lieux publics du territoire lavallois.

Activités

Lundi 1er juin, de 17 h à 19 h : cocktail dînatoire – 1er anniversaire du ÇAPPHIT à l’Agora du collège Montmorency, Entrée 3 – Sur invitation. Information : ÇAPHIT 514 274-0151 poste 101.

Jeudi 4 juin, de 17 h à 19 h : conférence 5 à 7 – sous le thème «On roule ou on roule pas», par Marc-André Laurier Thibault. Vise à faire connaître la réalité des jeunes handicapés qui feront leur passage vers la vie adulte, au Centre communautaire Le Boisé Papineau – Places limitées. Information et réservation : CIVAPHL 450 668-1429.

Exposition

1er au 5 juin, de 13 h à 16 h, œuvres d’art réalisées par des personnes handicapées, à la Maison des arts, salle Polyvalente – Entrée libre. Information : ARLPHL 450 668-2354.

4 mai au 12 juin, de 8h à 17h, au Hall des Arts de l’Hôtel de Ville – Entrée libre. Information : ARLPHL 450 668-2354.

LAVAL VILLE ASSOCIATIVE

La région de Laval compte une vingtaine d’organismes actifs et impliqués dans la communauté: Le Regroupement des organismes de la promotion des personnes handicapées de Laval, l’Association lavalloise des usagers pour le transport adapté, l’Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de Laval, la sclérose en plaques de Laval, l’Association de la fibromyalgie de Laval, Mouvement personne d’abord, Dysphasie +, Association des personnes aphasiques de Laval, Association québécoise des traumatisés crâniens, la halte de l’Ochidbleue, l’Association de Laval pour la déficience intellectuelle, les services du chat Botté, l’Association des personnes vivant avec une surdité de Laval, l’Association québécoise des troubles d’apprentissage, l’Association des devenirs sourds et des malentendants du Québec, Hôpital juif de réadaptation, la Corporation intégration à la vie active de personnes handicapées de Laval et Ville de Laval.