13e édition du Mois Parisien du Handicap : un mois de festivités !

Du 21 mai au 29 juin, rendez-vous pour l’exposition “Paysages tactiles”. Celle-ci propose d’aborder de manière sensible le paysage dans ses dimensions physiques et mentales. Et ce en créant des espaces de partage plastiques et sonores communs aux non-voyants et aux voyants. Cette animation se tiendra à la Médiathèque Marguerite Duras (20e).