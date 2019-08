13e concours des Papas Bricoleurs et Mamans Astucieuses

Du 1er novembre 2009 au 1er mars 2010, Handicap International, Leroy Merlin et leurs partenaires invitent les papas, mamans, grands-parents,.., à participer à la 13e édition du concours des Papas Bricoleurs et Mamans Astucieuses, parrainé par Jérôme Bonaldi. Ce concours récompense les idées ingénieuses créées pour améliorer l’autonomie et la vie quotidienne des enfants handicapés.

Parce que le matériel adapté est souvent trop onéreux ou inexistant, ce concours permet d’échanger les bonnes idées qui facilitent les conditions de vie des enfants handicapés. En juin 2010, vingt réalisations seront à nouveau retenues par le jury*, dont un prix « coup de cœur » décerné par des familles, et récompensées par des bons d’achat Leroy Merlin d’une valeur de 150 à 1600 €. Elles seront publiées dans un guide diffusé gratuitement à plus de 80 000 exemplaires dans les enseignes Leroy Merlin et sur simple demande à Handicap International, avec les indications permettant leur reproduction, et ainsi, le partage des savoirs entre des familles concernées par le handicap d’un proche.

Comment participer ?

Pour participer, c’est très simple, il suffit :

►de se procurer le dossier de participation en appelant le : 04 72 84 26 86 ou en le téléchargeant sur www.handicap-international.fr/papas-bricoleurs

►de compléter le dossier en y joignant quelques photos et un croquis. Pas besoin d’être un pro du bricolage, de la simple astuce à la réalisation la plus complexe, toutes les idées sont bonnes. Les innovations peuvent concerner tous les aspects du quotidien : aménager la maison, communiquer, jouer, se déplacer, apprendre…

►de renvoyer avant le 1er mars le dossier finalisé à :

Concours des Papas Bricoleurs et des Mamans Astucieuses

BP 93161 / 69406 Lyon Cedex 03

√ Pour tous renseignements :

Tél. : 04 72 84 26 86

E-mail : papasbricoleurs@handicap-international.org

Site : www.handicap-international.fr/papas-bricoleurs

*Le jury du Concours des Papas Bricoleurs et Mamans Astucieuses est composé de représentants de Handicap International, de Leroy Merlin, de l’AFM, de l’Association des papas bricoleurs, de la Fédération Nationale des Centres d’Information et de Conseil sur les Aides Techniques (Fencicat), et de la Cité des Sciences et de l’Industrie.