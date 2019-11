130 000 participants attendus !

Familles, jeunes, retraités, sportifs, non sportifs, personnes handicapées… tous les habitants sont invités aux Jeux du Val-de-Marne qui se dérouleront cette année dans la totalité des 47 villes du territoire ! Chaque année, environ 130 000 Val-de-Marnais participent aux Jeux et peuvent pratiquer et découvrir de nombreux sports à travers les animations proposées par leurs villes ou les temps forts organisés par le Département (en partie au Parc des sports de Choisy le Roi) : Soirée d’ouverture, Challenge olympique des villes et des familles, Journée Sensations Sports… L’occasion de découvrir des disciplines sportives traditionnelles et nouvelles (dubble dutch, BMX, hip hop) et de faire le lien entre sport amateur et sport de haut niveau.

1er rendez-vous : l’ouverture des jeux le 4 juin !

Rendez-vous le 4 juin à Rungis, centre sportif, pour l’ouverture avec au programme spectacle de danse hip hop, street-dance, démonstration de sports de combat et d’arts martiaux en présence de champions du monde (Slimane SISSOKO, Davy DONA ) et d’athlètes de haut niveau (BOROT Mickaël, BERGER Karine, RICHARD Marine, Rachid HAMANI, …).

RDV à l’ ESPACE DU SPORT – 2 rue des Halliers à RUNGIS à 20h00

L’édition 2010 a pour thème Sport et Handicap

Comme en 2009 et en écho à l’engagement du Val-de-Marne, l’édition 2010 mettra l’accent sur le Sport et Handicap, avec la volonté de porter la thématique de cette édition vers une préoccupation commune « Le sport pour tous ». Ainsi les journées du 14 et 15 juin 2010 seront dédiées à des journées Handisport directement liées à la politique du handicap menée par le Département (en lien avec l’adoption d’un 3e schéma départemental en faveur des personnes handicapées en 2009). Au-delà des activités de handisport, toutes sortes d’animations offriront ainsi l’occasion aux personnes valides de découvrir ce que signifie vivre une situation de handicap : basket fauteuil, parcours fauteuil, sarbacane, tir laser…

20 000 collégiens participeront aux Jeux en 2010

La plus ancienne manifestation festive du département a vu défiler des générations de collégiens qui participent à l’événement par le biais de leur établissement scolaire.

Le Conseil général et de multiples partenaires

Les Jeux du Val-de-Marne sont organisés par le Conseil Général en partenariat avec les communes, la Direction départementale de la Jeunesse et des Sports (DDJS), l’Inspection académique, le Comité départemental olympique et sportif (CDOS), l’Union nationale du Sport scolaire (UNSS), l’Union sportive de l’Enseignement du Premier degré (USEP), les comités et clubs sportifs du Val-de-Marne, ainsi que de nombreux bénévoles.

Service des sports du Conseil general du Val-de-Marne : 01 43 99 73 98

Deux semaines de rendez-vous dans toutes les villes et des temps forts au programme :

– 4 juin : Cérémonie d’ouverture

– 12 juin : Challenge Olympique des familles

– 14 & 15 juin : Journées Handisport

– 16 juin : Fête du sport les filles

– 18 juin : Spectacle de danse des associations sportives des collèges

– 20 juin : Journée sensation sport

– 7 au 11 juin : Olympiades des Collèges (dans tous les collèges du Val-de-Marne)

– ScolaJeux : Secteur scolaire d’Ablon-sur-Seine, à Villeneuve-Saint-George et Villeneuve-le-Roi

DES IMAGES DE L’EDITION 2009 ici: http://webtv.cg94.fr//index.php?id=595