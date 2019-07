12e Semaine pour l’emploi des personnes handicapées

L’ADAPT, association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, et ses entreprises partenaires – Adia, Areva, Groupe Caisse d’Epargne, Groupe La Poste, Monsteret Sodexo – lancent, pour la 12e année consécutive, la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées qui se tiendra du 17 au 23 novembre 2008.

Deux objectifs à cette action nationale : sensibiliser le plus grand nombre, grand public mais aussi chefs d’entreprises, cadres, salariés et décideurs publics ou privés, au recrutement des personnes handicapées en recherche d’emploi et mener des actions concrètes pour faciliter la rencontre entre travailleurs handicapés et recruteurs.

Cette nouvelle édition de la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées comprendra plus de 150 actions sur tout le territoire : Forums pour l’emploi, Jobdatings© et Handicafés©, autant d’occasions pour que les recruteurs puissent rencontrer des candidats et que les travailleurs handicapés trouvent un emploi.

Bonnes raisons

Le coup d’envoi de la Semaine aura lieu le lundi 17 novembre à la Maison de la Mutualité (Paris 5e) : un Handicafé© sera organisé et sera suivi d’une inauguration officielle portée par des grands acteurs du handicap. Nouveauté cette année : un service de coaching en ressources humaines sera proposé lors de l’Handicafé à tous les candidats le souhaitant. Cette semaine sera soutenue par une campagne de communication d’envergure menée autour de la thématique qu’on a tous à gagner à « Travailler ensemble »: campagne d’affichage nationale, spot radio et spot TV et guides expliquant les « 10 bonnes raisons de recruter une personne handicapée » ou dispensant les « 10 bons conseils aux personnes handicapées en recherche d’emploi ».

Un site Internet dédié www.semaine-emploi-handicap.com, mise en ligne le 15 septembre, pourra faire le relais de cette semaine et chacun pourra s’y inscrire, soit en tant que candidat, recruteur ou, encore, organisateur d’événements.

L’ADAPT: 80 années d’action

L’ADAPT, association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, est une association loi 1901, créée en 1929 et reconnue d’utilité publique en 1934. Chaque année, elle accompagne près de 10 000 personnes handicapées, touchées par le handicap à leur naissance ou suite à un accident de la vie. Au travers sa quarantaine d’établissements sanitaires et médico-sociaux, L’ADAPT prodigue soin et rééducation et assure orientation, formation professionnelle et aide à l’insertion professionnelle à chacun de ses bénéficiaires. La mission qu’elle conduit depuis près de 80 ans : accompagner la personne handicapée dans son combat ordinaire, celui de sa vie quotidienne, pour qu’elle puisse vivre avec et comme les autres. En 1997, elle créait la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées.

Pour en savoir plus : www.ladapt.net