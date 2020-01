12e Congrès National des Observatoires Régionaux de la Santé “Terriroires et santé des populations”

Les Observatoires Régionaux de la Santé tiendront leur congrès national à Lyon les 9 et 10 novembre prochains au Centre des Congrès. Organisé par l’Observatoire Régional de la Santé Rhône-Alpes (ORS Rhône-Alpes) et la Fédération Nationale des Observatoires Régionaux de la Santé (FNORS), avec la Région Rhône-Alpes comme partenaire principal, ce congrès aura pour thème « Territoires et santé des populations ». L’état de santé de la population n’est pas homogène : des disparités marquantes sont observées selon les zones géographiques de résidence, à l’échelle des régions comme à celle de territoires plus restreints (quartiers, communes).

Ainsi, selon les régions françaises, l’espérance de vie à la naissance chez les hommes diffère de plus de 4 ans 1/2, avec des extrêmes à 74,2 ans et 79 ans (Insee 2007). Ces disparités géographiques de mortalité se retrouvent également pour la morbidité, les comportements de santé, le recours aux soins ou à la prévention : en fonction des départements, le taux d’hospitalisation pour maladies cardiovasculaires chez les hommes varie du simple au double ; il en est de même, entre autres, pour le taux de participation au dépistage organisé du cancer du sein ou pour la proportion de fumeurs chez les jeunes. Ces disparités sont souvent accentuées à une échelle plus locale : des travaux menés en Rhône-Alpes et en PACA ont ainsi montré que la part de personnes diabétiques pouvait être multipliée par deux ou par trois entre cantons ou quartiers voisins.

Ces disparités sont en premier lieu l’expression de disparités sociales en lien avec la situation socio-économique des personnes, leur situation face à l’emploi, le niveau d’instruction, les comportements… Mais d’autres déterminants, davantage liés au territoire lui-même, ont également un impact sur la santé de plus en plus souligné: configuration du territoire, accès aux équipements et services (commerces, éducation, emploi, loisirs, espaces verts…), environnement social, accessibilité de l’offre de soins et de prévention, qualité de l’air et expositions environnementales, habitat , modes de transport… Des études récentes conduites à l’échelle de quartiers d’une même ville mettent en évidence un effet propre de la zone géographique sur la santé au-delà des caractéristiques individuelles des personnes (Inserm 2010).

Espace de vie d’une population, zone d’intervention ou encore échelon de décision, le territoire et la réduction des inégalités territoriales de santé sont au centre des débats en matière de politique sanitaire et sociale comme l’a réaffirmé la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) du 21 juillet 2009.

Comment mieux identifier et comprendre les facteurs à l’origine des disparités territoriales de santé ? Quelles sont les marges de manoeuvre pour les réduire ? C’est à ces questions que ce congrès tentera d’apporter des éléments de réponse, en donnant la parole aux experts, aux acteurs et aux décideurs en ce domaine, en s’appuyant sur des illustrations françaises et étrangères.

Faciliter à l’échelle des différents niveaux de territoires, le passage de l’observation à l’action, des connaissances théoriques à la pratique, des constats à une meilleure définition de l’organisation du système de santé, tels seront les enjeux de ce temps d’échanges de savoirs et d’expériences qui réunira près de 700 personnes.

TERRITOIRES ET SANTE

DES POPULATIONS

9 et 10 novembre 2010

Centre des Congrès de Lyon