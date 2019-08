1200 sportifs déficients intellectuels aux prochains jeux nationaux

1200 sportifs déficients intellectuels, 300 coaches, sans compter les familles et les délégations étrangères… Au total, ce sont plus de 1500 personnes qui sont attendues à Gravelines du 27 au 30 juin prochain pour les 7ème Jeux Nationaux organisés par Special Olympics France.





Ouverts à tous les enfants, adolescents et adultes souffrant d’un handicap mental, ces Jeux Nationaux sont avant tout un grand moment de convivialité qui permet à chacun, familles, éducateurs, bénévoles, sportifs…, de porter un autre regard sur le handicap. « Pendant trois jours, ces personnes handicapées ne sont plus que des compétiteurs venus participer à un grand moment de sport », rappelle Alain Deletoille, Directeur National de Special Olympics France. 37 départements, 100 établissements spécialisés et 200 bénévoles Gravelinois sont mobilisés pour cet événement, un des temps forts de l’association Special Olympics France.

Des épreuves où chacun peut concourir selon ses capacités

Sept disciplines sont représentées : le football, la pétanque, le basketball, le judo, les parcours aquatiques, la natation et les parcours moteurs. La Flamme partira depuis l’IMPro de Wahagnies le jeudi 27 juin pour arriver au centre équestre de Gravelines où l’équitation est proposée en sport de découverte. Le vendredi les épreuves commenceront par la composition des groupes de niveaux. « Il n’y a pas de critère de sélection. Notre système de classification, le divisionning, consiste à faire concourir chaque sportif et équipe contre sportif ou équipe de même niveau afin que chacun puisse s’épanouir et s’amuser selon ses capacités » explique le Directeur National de l’association. Le soir les sportifs défileront pour la Cérémonie d’ouverture qui précédera le show proposé entre autre par la chanteuse Nâdiya et l’illusionnisteAlexis Hazard. Les épreuves sportives se poursuivront le samedi et la journée s’achèvera parune soirée de clôture.

Des centaines de paires de lunettes de vue distribuées !

Quatre « Programmes santé » seront à l’honneur : vision, podologie, hygiène buccodentaire et l’évaluation de la condition physique. « Au moins 800 enfants pourront se faire examiner par des professionnels et bénéficier de conseils adaptés ». Des lunettes de vues seront réalisées sur place et plus de 200 lunettes de soleil seront également distribuées à ceux qui n’ont pas besoin de lunettes de vues. Des mascottes ludiques rappelleront les gestes pour une bonne hygiène bucco-dentaire, et des podologues proposeront chaussures, semelles et chaussettes adaptées.Pour la première fois, les Jeux se tiendront dans le Nord, à Gravelines. «C’est l’occasion de rendre hommage à notre partenaire, Humanis, dont les racines se trouvent dans cette région » souligne Marc Hermel, le référent régional Nord Pas de Calais. Ce partenariat de compétence avec l’Action Sociale du groupe de Prévoyance Humanis nous permet de développer ces « Programmes santé » pour être au plus proche des besoins des personnes déficientes intellectuelles.Le Rotary, la ligue régionale de Football, le complexe Sportica comptent parmi les autres partenaires régionaux de ce grand rassemblement solidaire.